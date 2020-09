40 personer ble smittet på utesteder i Bergen

Av de 1272 personene som er koronasmittet i Bergen til nå, kan 40 tilfeller spores tilbake til utesteder.

Da det ble innført nasjonal skjenkestopp ved midnatt 8. august, var det svært lite folk å se på utestedene i Bergen. Tuva Åserud (arkiv)

(Bergens Tidende): – 40 er et høyt tall. De fleste er fra august og september, sier Brita Øygard, direktør for etat for helsetjenester i Bergen kommune til BT.no.

Regjeringen har bestemt at skjenkekranene skal stenges ved midnatt i hele landet som et tiltak for å bekjempe koronasmitten.

I Bergen har byrådet kritisert avgjørelsen og mener det ikke ligger gode nok begrunnelser bak vedtaket.

– Bieffektene av dette er veldig negative. Mange kombinerer nå det å gå på byen med hjemmefester, noe som øker smittespredningsfaren, sa byrådsleder Roger Valhammer til BT 24. august.

– Høy risiko for smitte

I Bergen kommune er 1272 personer smittet, blant annet etter en stor smitteoppblomstring i studentmiljøet de siste ukene.

At 40 personer er smittet på barer i Bergen, mener etatsdirektør Øygard gir viktig kunnskap om høy smitterisiko på utesteder.

– Etterlevelsen av smittevernreglene går ned når promillen går opp.

Smittevernkontoret i Bergen har den siste tiden varslet om smitte på flere utesteder i Bergen.

I august oppfordret de blant annet personer som hadde vært på utestedene Kvarteret, Lille, Fotballpuben og Ricks til gitte tidspunkt om å følge med på eventuelle symptomer og vurdere å teste seg for covid-19.

I september stengte både Apollon, Fincken, TGI Friday og Folk og Røvere dørene etter at det ble påvist smitte hos ansatte.

Ved utestedet Folk og Røvere ble fire ansatte smittet, opplyser daglig leder Kristian Standal.

– To av dem hadde vært på jobb. Vi fant ut at vi bare måtte stenge dørene og teste resten av de ansatte.

Standal kjenner ikke til at gjester ble smittet som følge av dette, og forteller at han fikk beskjed om at det var lite trolig.

– Men det er klart man blir bekymret for om gjester ble smittet.

Brita Øygard, direktør for etat for helsetjenester i Bergen kommune, sier smitterisikoen er høy på utesteder. Fred Ivar Utsi Klemetsen

14 med ukjent smittevei

Etatsdirektør Øygard er usikker på hvor mange som har havnet i karantene som følge av smitte på utested.

– Det har vi ikke oversikt over.

Hun understreker at dette vil bli lettere å rapportere når det digitale verktøyet Remin er oppe og går.

Bergen kommune opplyser torsdag ettermiddag at det er 14 smittede i Bergen med såkalt ukjent smittevei.

Totalt er det 109 smittede siden februar med opprinnelig ukjent smittevei, sier Øygard.

– Men mange av disse viser seg å ikke være ukjente etter at smittesporere har gjort sin jobb. Da viser det seg at smitteveien var kjent.

Hun legger til at personer med ukjent smittevei blir prioritert av smittesporerne.