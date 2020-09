Byrådsleder Raymond Johansen om buss-streiken: – En ekstraordinær og krevende situasjon

Oslo kommune har 53.000 ansatte. Mange av dem kan ikke ha hjemmekontor under den pågående buss-streiken. Det bekymrer byrådsleder Raymond Johansen.

Oslo kan bli en av de «rødeste» byene i Europa, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK fredag. Den siste uken er det registrert 285 nye smittetilfeller i Oslo.

I tillegg til en oppblomstring av koronasmitte, er byen også hardt rammet av busstreiken som startet søndag. Det går nå ingen by- eller regionbusser.

Krangel om lønnsvekst

Fagforbundene mener bussjåførene har hatt en altfor dårlig lønnsvekst de siste årene. De at lønnen til bussjåfører skal bli mer lik en industriarbeiderlønn.

Ifølge NHO Transport, innebærer dette 40.000 mer i årslønn og 20 kroner mer i timen til bussjåførene. Dette mener NHO er et urimelig høyt krav.

Partene klarte altså ikke å bli enige natt til søndag, og 3800 bussjåfører på Østlandet ble dermed tatt ut i streik.

Oslo kommune er arbeidsgiver for 53.000 ansatte. Mange av dem jobber i sykehjem, barnehager og omsorgsboliger. Situasjonen bekymrer byrådsleder Raymond Johansen.

– Hvor mange av kommunens ansatte kan ikke ha hjemmekontor så lenge busstreiken varer?

– Det har vi ikke full oversikt over. Men jobber du på en eldreinstitusjon, er det så klart vanskelig å ha hjemmekontor, sier Raymond Johansen.

– All grunn til å frykte at streiken kan bidra til økt smitte

– Hva med ansatte i hjemmetjenestene – frykter du at eldre ikke vil få hjelp?

– Nei, det vil vi sørge for at de får. Hver enkelt bydel har ansvar for at alle som må ha hjelp, får hjelp. Det er utfordrende, men det må vi få til, sier byrådslederen.

– Blir det et ekstra problem at ansatte i helse- og omsorgssektoren tvinges inn på færre kollektivmidler, med fare for økt smittefare?

– Ja, det er klart at dette kan føre til økt trengsel, og det er vi veldig bekymret for. Det er all grunn til å frykte at streiken kan bidra til økt smitte. Jeg er bekymret for økt trengsel og håper streike blir kortvarig, sier Johansen.

Han understreker at streiken er fullt lovlig. Men han vil oppfordre partene til å komme til en løsning snart.

– Hva vil du si til dem som ikke aner hvordan de skal komme seg på jobb i morgen?

– Dette er en ekstraordinær og krevende situasjon nå. Men de som kan ha hjemmekontor, bør ha hjemmekontor, sier Johansen.

– Alle som kan ha hjemmekontor, bør ha det

Smittevernoverlegen i Oslo har en klar oppfordring til innbyggerne:

– Nå blir det enda viktigere at flest mulig unngår kollektivtransport i de tidsrommene der mange reiser, sier smittevernoverlege Frode Hagen.

– Frykter dere at streiken kan bidra til økt smittespredning?

– Ja, hvis det oppstår situasjoner der flere står tett i tett på trikk og T-bane. Vi anbefaler flere til å sykle eller gå. Og alle som kan bruke hjemmekontor, til å bruke det, sier Hagen.