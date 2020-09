I retten onsdag: Tidligere statsråd kan bli spurt ut om meldinger hun har skrevet til Bertheussen

Ingvild Smines Tybring-Gjedde er den andre tidligere statsråden som skal vitne i straffesaken mot samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara. Den første var Wara.

Tidligere beredskapsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde-Gjedde skal møte i retten onsdag. Her er hun fotografert sammen med sin bistandsadvokat, Hermann Skard. Dan P. Neegaard

Nå nettopp

1. Hvem er Ingvild Smines Tybring-Gjedde?

Tybring-Gjedde (Frp) var minister for samfunnssikkerhet og beredskap samtidig som Bertheussens samboer var justisminister. Før dette var hun statssekretær i Olje- og energidepartementet.

2. Hva er hennes rolle i saken?

Den tidligere beredskapsministeren er fornærmet i saken fordi hun og hennes mann, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp), mottok et trusselbrev. Bertheussen er tiltalt for å ha sendt dette brevet.

Ingvild Smines Tybring-Gjedde har krevd en erstatning for dette begrenset oppad til 5000 kroner. Hennes bistandsadvokat, Hermann Skard, har i retten omtalt beløpet som «uvanlig lavt» og begrunnet det med at ekteparet Tybring-Gjedde ikke har noe ønske om å berike seg på en trist sak.

Også Christian Tybring-Gjedde skal etter planen vitne i retten onsdag.

3. Hva er det aktoratet mener hun er utsatt for?

Påtalemyndigheten mener at Bertheussen 29. januar 2019 lagde et brev som hun sendte i posten til ekteparet Tybring-Gjedde. Brevet kom frem 5. februar.

Brevet hadde følgende innhold, satt sammen av bokstaver som var klippet ut fra et avisintervju med en av skuespillerne i teaterstykket Ways of Seeing:

«Jeg må bare le av dere

Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene

Når de sier at de redde, må jeg bare le

Vi ses 26 02 kl. 20

Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller i et hyggelig samfunn?»

Ifølge tiltalen skal Bertheussen ha sendt et likelydende brev til seg selv og samboeren Tor Mikkel Wara, som da var justisminister. Undersøkelser i etterkant har vist at brevene inneholdt urin.

Fakta Straffesaken mot Laila Anita Bertheussen (55) Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 115 om «angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet».

Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet.

Også Frp-politikerne Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev.

Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing.

Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket.

Bertheussen nekter straffskyld.

Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten blir 13. november. Vis mer

4. Hvilken tilknytning har hun til teaterstykket Ways of seeing?

Den tidligere boligen til Tybring-Gjedde var blant boligene som ble filmet og vist frem i teaterstykket. Husveggen til Wara og Bertheussens bolig ble også vist frem. Wara ble sammen med andre politikere omtalt som del av et «rasistisk nettverk».

Bertheussen tok dette svært ille opp.

Aktoratet mener Bertheussen selv har stått bak truslene og angrepene mot seg selv og mannen i et forsøk på å sverte teaterstykket. Selv benekter hun dette.

5. Hvorfor er Tybring-Gjedde blitt tema i rettssalen?

Aktoratet har lagt frem i retten deler av samtaler som Ingvild Smines Tybring-Gjedde hadde med Bertheussen i perioden da angrepene og truslene mot Wara og Bertheussen pågikk. De diskuterte teaterstykket flere ganger.

Tybring-Gjedde skal ha uttrykt seg svært kritisk til at daværende kulturminister Trine Skei Grande forsvarte den kunstneriske friheten til teateret. Ifølge Filter Nyheter skrev hun «Faen ta kulturministeren!!!» i en melding til Bertheussen. De to kommuniserte også med flere andre i en intern chatgruppe.

6. Skjedde hendelsene før eller etter at hun ble minister for samfunnssikkerhet?

Tybring-Gjedde ble statsråd 22. januar 2019 og gikk av 24. januar 2020, da Fremskrittspartiet forlot regjeringen. Før hun ble statsråd, var hun statssekretær i Olje- og energidepartementet.

Tybring-Gjedde mottok trusselbrevet 5. februar.

7. Hvem deltok i den mye omtalte chattegruppen?

Filter nyheter har gjengitt mange meldinger fra en chatgruppe kalt «Hækaveh». Meldingene er lagt frem av påtalemyndigheten som bevis i straffesaken. En del av meldingene er også gjengitt i rettssalen. Bertheussen har i retten bortforklart meldingen i gruppen som «fjas og tull».

I gruppen deltok foruten Bertheussen:

Statssekretær og senere beredskapsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp).

Den da nylig avgåtte statssekretæren Line Miriam Sandberg (Frp), som er ekskonen til tidligere Frp-nestleder Per Sandberg.

Rita Karlsen i Human Rights Service.

Gry-Anette Rekanes Amundsen (Frp). Hun er gift med stortingsrepresentant og tidligere justisminister for Frp Per-Willy Amundsen.

Avisen har også gjengitt meldinger mellom Bertheussen og fylkeslederen for Oslo Frp, Tone Ims Larssen, og meldinger som har gått direkte mellom Bertheussen og Tybring-Gjedde.

8. Tybring-Gjedde har benektet å ha lekket opplysninger unntatt offentlighet. Hva viser chatte-loggene at hun har gjort?

«Har du noen som kan lekke saken til pressen IKKE til Dagbladet så skal ikke jeg blande meg. Jeg kommer ikke til å kommentere. PST har vært her.», skrev Bertheussen i en melding til Tybring-Gjedde 6. desember 2018.

Bertheussen skal så ha sendt flere bilder til Tybring-Gjedde av blant annet taggingen av ordet «rasisit» på husveggen til Bertheussen/Wara.

Tybring-Gjedde spurte om hun kunne videresende bildene, fikk klarsignal og kort tid etter skrev hun:

«Via via ... kan ikke spores ... NRK tar den. De slipper alt de har i hendene.»

Et av bildene ble publisert av NRK.

Til Aftenposten har Tybring-Gjedde på det sterkeste avvist at det var hun som lekket bildene til NRK eller tipset kanalen.

Tybring-Gjedde skrev selv i en melding til Bertheussen hun «mener dette bør opp og frem!» og gir uttrykk for at hun er uenig med Statsministerens kontor om hva som skal komme ut i offentligheten.

9. Hvorfor vekker dette så stor oppsikt?

Artikkelen til Filter Nyheter har vakt oppsikt blant annet fordi det av chatloggene fremgår at Tybring-Gjedde, som statssekretær, skriver at hun håper at justisministeren får statsadvokaten til å agere overfor teateret.

«Håper Tor Mikkel går statsadvokaten til å vurdere alle juridiske aspekt ved dette!!!!», skal hun blant annet ha skrevet.

At påtalemyndigheten er uavhengig av de politiske myndighetene er et viktig rettsstatsprinsipp. Regjeringen foreslo i september 2019 å lovfeste dette prinsippet.

10. Blir chatmeldingene tema når Tybring-Gjedde skal vitne?

Statsadvokat Frederik Ranke sier til Aftenposten at det ikke er planlagt å legge frem noen nye messenger-meldinger i retten onsdag.

– Nå vet vi ikke om de selv ønsker å komme inn på Messenger-meldinger under sin forklaring. Vi vil da høre hva de har å si om meldingene, sier Ranke, som er aktor i saken.

– Hvor interessante er meldinger som ble sendt til og fra den tiltalte?

– De meldingene som allerede er dokumentert i retten, legger vi vekt på. Meldingene dokumenterer at Bertheussen lekket til pressen. Det er rart at hun lekket til pressen mens etterforskningen av saken var i startfasen, sier Ranke.