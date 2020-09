Ny regel: Fra nyttår skal homeopatiske legemidler også selges i butikk

Klassifisert som legemidler og underlagt regelverk for legemidler.

Blir registrert, ikke godkjent, slik som andre legemidler. Registreringsordningen innebærer at Legemiddelverket går god for sikkerhet og kvalitet.

Det vil si at de er produsert under trygge og kontrollerte forhold og at kvaliteten på innholdet i produktet er god.

Det er derimot ikke dokumentert at homeopatiske legemidler har effekt, altså om produktet faktisk bidrar til å gjøre pasienten frisk.

Dette er en særordning for homeopatiske legemidler og er styrt av EUs regelverk gjennom EØS-avtalen.

Kilde: Statens legemiddelverk.