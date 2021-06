Finner ikke lenger barneslaver i Norge. Det får barnevernstopp til å slå alarm.

I 2020 fant barnevernet null mulige mindreårige ofre for menneskehandel, mot hele 30 i 2013. – Vi er ikke i tvil om at det er barn som ikke får den hjelpen de trenger, sier sjefen for barnevernet.

Barnevernsdirektør Mari Trommald mener det er flere saker som dukker opp hos dem, som burde ha blitt identifisert som menneskehandelsaker. Foto: Tor Stenersen

– Her kan du godt skrive at jeg slår alarm.

Det sier Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir). Hun er den øverste sjefen for barnevernet.