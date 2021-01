Politiet i dag: – Håper fortsatt på å finne overlevende

Mannskaper på vei ut i rasområdet lørdag morgen – politiet har fortsatt håp om å finne overlevende.

2. jan. 2021 07:59 Sist oppdatert nå nettopp

Ni personer er lørdag morgen fortsatt savnet etter kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum natt til onsdag.

– Vi er fortsatt i en redningsaksjon, så vi håper på å finne overlevende, sier Roy Alkvist under en presseoppdatering klokken 9 lørdag morgen.

Mannskaper fra brann, helse og politi er nå på vei inn i rasområdet.

I løpet av natten er det søkt etter savnede fra luften, men det er ikke gjort noen nye funn.

Politiet fant fredag ​​en død person inne i skredområdet, som ikke er identifisert. De håper obduksjon og identitet vil være avklart lørdag.

Etter at bakkemannskapet avsluttet i skredområdet i 17-tiden fredag ​​da det ble mørkt, er det blitt søkt med droner og varmesøkende kameraer.

Redningsmannskaper arbeider etter overlevende i jordskredet som gikk på Ask i Gjerdrum kommune onsdag. Foto: Terje Bendiksby

Svensk kriseteam reiser hjem

Et USTR-team (Urban Search and Rescue) fra Trondheim med fem hundeførere kommer i dag til Gjerdrum. De skal etter planen forsterke et USTR-team fra Romerike.

Også Oslo bistår fra før av med et spesialtrent søkerteam som jobber med å lokalisere og redde mennesker. Disse teamene har spesialkompetanse på å lete frem mennesker i raserte bygninger, broer, tunneler eller andre konstruksjoner.

Et svensk kriseteam som har bidratt under redningsaksjonen etter leirskredet i Gjerdrum, reiser lørdag tilbake til Sverige, skriver svenske Expressen.

Det var Dagbladet som først omtalte saken i Norge.