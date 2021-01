Politiet nå: En ny person funnet omkommet

Politiet kom med en ny vond beskjed lørdag. Ytterligere en person er funnet omkommet.

Redningsmannskaper i arbeid i skredområdet lørdag. Foto: Dan P. Neegaard

2. jan. 2021

Åtte personer er fortsatt savnet etter kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum natt til onsdag. Den andre omkomne personen ble funnet lørdag.

– Det har vært en ny utvikling i søket, og jeg har dessverre ingen gode nyheter. En ny person er funnet omkommet, sier politiets innsatsleder Roy Alkvist.

Politiet kunne ikke si noe om hverken kjønn eller alder.

– Det ble gjort sannsynlighetsberegninger natten før, og funnet ble gjort ca. 100 meter inn i rasområdet. Funnet ble gjort etter markering av en hundeekvipasje, sier Alkvist.

Fredag ​​ble den første personen funnet død i skredområdet. Politiet kunne lørdag ikke fortelle når identifiseringsarbeidet kunne avsluttes.

Fortsetter for fullt etter nytt funn

Søket vil fortsette for fullt. Det kunne politimester Ida Melbo Øystese fortelle på en pressekonferanse tidligere lørdag.

– Vi gjør alt vi kan for å finne overlevende, men vi forstår at det stilles spørsmålstegn om hvor lenge det er mulig å ha håp. Det er krevende. Spesielt fordi naturkreftene ikke er på vår side. Tiden er heller ikke på vår side, men vi jobber kontinuerlig med å finne overlevende, sier politimester Ida Melbo Øystese.

Når det gjelder opplysninger om hvor lenge de vil lete, sier hun dette:

– Det er vanskelig å si eksakt, men så lenge det finnes en medisinsk hensikt så holder vi på så lenge det er mulig. Det kan finnes luftlunger det er mulig å overleve på i flere dager, sier hun.

Leirskred har en flytende masse der det vanligvis ikke er så mange luftlommer.

– Det er ikke mange luftlommer i leirskredet, men så lenge det finnes en mulighet fortsetter vi, sier hun.

Et USTR-team (Urban Search and Rescue) fra Trondheim med fem hundeførere kom lørdag til Gjerdrum. Foto: Dan P. Neegaard

Svensk kriseteam reiser hjem

Et USTR-team (Urban Search and Rescue) fra Trondheim med fem hundeførere kom i dag til Gjerdrum. De skal etter planen forsterke et USTR-team fra Romerike.

Også Oslo bistår fra før av med et spesialtrent søkerteam som jobber med å lokalisere og redde mennesker. Disse teamene har spesialkompetanse på å lete frem mennesker i raserte bygninger, broer, tunneler eller andre bygningskonstruksjoner.

Et svensk kriseteam som har bidratt under redningsaksjonen, reiser lørdag tilbake til Sverige, skriver svenske Expressen.

Politiets innsatsleder Roy Alkvist og politimester Ida Melbo Øystese under en presseorientering om leirraset i Gjerdrum. Foto: Bjørn Egil Halvorsen

Ordføreren: Klamrer oss til et håp

I rasområdet finnes også større dyrebesetninger. Ordføreren i Gjerdrum, Anders Østensen, sier at de jobber med planer om hvordan disse skal evakueres.

– Det er et viktig arbeid siden det ikke er mulig å komme til med transport, sier Østensen.

Han sier følgende om situasjonen i Gjerdrum nå:

– Det er en veldig brutal realitet som treffer oss når vi får bilder og navn på de savnede. Og det er mange som har det tungt. Ellers klamrer vi oss til et håp når politiet sier de ikke har gitt opp muligheten om å finne overlevende, sier Østensen.