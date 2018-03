Hver gang hun får brev fra Nav, rykker hun tilbake til start uten svar på noe som helst

Hun får for lite utbetalt i foreldrepenger. Etter at hun klaget til Nav 31. juli i fjor, har hun knapt fått annen informasjon enn tre brev med beskjed om at det kan gå mange nye uker før hun kan regne med svar.