Slepebåter forsøkte å presse fregatten «Helge Ingstad» opp mot land for å hindre at den synker, men plutselig velter den over mot den ene siden.

137 personer er evakuert fra krigsskipet. Åtte av dem er lettere skadet og sendt til legevakt og sykehus.

Equinor valgte etter ulykken å stenge ned Stureterminalen.

Det er innført ferdselsforbud i en sjøsone på 1500 meter fra fregatten, som nå ligger nesten oppe på land ved Sture. På land er sonen med ferdselsforbud på 1000 meter. Det er også innført flyforbud i området.