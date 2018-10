Mann tiltalt for å ha oppbevart to terabyte med overgrepsmateriale på PC

Tiltalen mot 25-åringen er omfattende og gjelder nedlasting og deling av overgrepsmateriale, samt chatting med andre om seksuelle overgrep mot barn., skriver Bergens Tidende.

Ifølge tiltalen skal mannen ha sagt til en annen mann at han hadde hele to terabyte med overgrepsmateriale. Mye av dette lå på krypterte harddisker.

Det er i perioden 2008 til 2016 at mannen skal ha lastet ned de betydelige mengdene med overgrepsmateriale. Mannen er også tiltalt for å ha chattet på nettet med Skype med inntil 45 andre likesinnede om overgrep og planer om overgrep mot mindreårige. Han er ikke tiltalt for selv å ha utført fysiske overgrep.

Mannen ble pågrepet i november 2016 og saken mot ham inngår i Dark Room-prosjektet.

– Flere av sakene i dette prosjektet har hatt et stort omfang og vært krevende å etterforske. Denne saken er en av disse, sier politiadvokat Janne Ringset Heltne i Hordaland politidistrikt.

Saken er berammet til april neste år. Tiltalen omfatter også ulovlig innførsel av mindre mengder narkotika.