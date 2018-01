Folk over store deler av Sør-Norge våknet til et solid dekke av nysnø i morges. I Oslo-området falt det 20–30 cm snø.

– Det er ikke hver vinter vi får sånne mengder snø som nå, sier Thyness.

I Skiforeningen skaper snøfallet høy stemning:

– For en vinter vi har nå. Dette er helt fantastisk for alle oss som er glade i snø og ski, sier Erik Eide, generalsekretær i Skiforeningen.

Skiforeningen melder om «kjempeforhold» og godt over én meter snø flere steder i Marka.

Siste døgn har det falt 15–30 centimeter i Marka. Løypebasene jobber nesten døgnet rundt med rydding og preparering.

– Det gir enda bedre forhold der det allerede er bra, og det lover godt også for de lavereliggende områdene, sier Eide.

Lysløyper og hovedløyper prioriteres av Skiforeningen

For Østmarkas del betyr det at hele løypenettet kan kjøres når snøværet avtar. Selv i Follomarka ligger det an til gode forhold i helgen.

– Skiskoler, lysløyper og hovedløyper vil bli prioritert i dag, og det vil bli preparert primært for klassisk. Vi går en flott skihelg i møte. Det er meldt kaldt, men forholdene ser ut til å bli veldig bra. Ta skibussen til Ringkollen eller Mylla, og besøk en markastue på veien hjem, oppfordrer Eide.

Mange vann er sporsatt og merket med stikker. Følg alltid den merkede løypa, og regn med overvann, oppfordrer Skiforeningen.

Det har falt opp til en halvmeter snø på Sørlandet, mellom 20–40 cm opp til Telemark, Buskerud og indre Vestfold.

I Oslo-Akershus har det falt 20–30 cm snø i natt. Men det er ventet mer snø utover dagen og ettermiddagen.

– Det har kommet mellom 20–30 cm nysnø. Vi er ikke helt ferdig med snøen ennå. Det er potensial til 10–15 cm mer snø i formiddagstimene. Utover ettermiddagen og kvelden skal det gi seg, sier Thyness.

Snøværet gir seg i ettermiddag

Snøværet er i formiddag i ferd med å gi seg på Sørlandet, og trekker østover mot Sverige. En gang ved 15–18-tiden vil snøværet ventelig gi seg i Oslo-Akershus.

– Det er ikke hver vinter vi får så mye som nå. Snørekorden på Blindern er 79 centimeter fra februar 1968. Største økning på Blindern er 27 centimeter i januar 2009 da snødybden økte fra 5 til 32 centimeter.

– En økning på 20 centimeter som vi hadde nå, skjer med andre ord ikke hver vinter, men circa hver 5–8 vinter etter våre målinger, sier Thyness.

På Bjørnholt i Nordmarka ligger det nå 80 cm snø, i Asker steg snødybden fra 40 til 61 cm siste døgn, mens Enebakk nå har 30 cm.

Rolf Øhman.

Men det er langt fra snørekord på Østlandet: I 1995 og 2006 falt det begge år 50 cm på ett døgn.

– Ikke rekordsnø

– Vi har sett større snøfall enn dette. Men det merkes, og det er ikke slutt ennå. Det blir også kaldere, så vi blir ikke kvitt denne snøen, sier hun.

Det vil være relativt mildt i Oslo-området i dag og frem til i morgen kveld. Temperaturen ligger rundt 0, og kan komme på plussiden. Men fra torsdag synker temperaturen merkbart.

– Det blir ned mot minus 5, minus 8 og kanskje ned mot minus 10 i helgen. Det blir eventyrlig vinterforhold, for det er ikke fare for at denne snøen og forsvinner, sier hun.

– Blir det sol og blå himmel?

– Det er det litt tidlig å si noe om, svarer Thyness.

Kaldt og tørt i nesten hele landet til helgen

I nord fortsetter uværet utover dagen med mye vind, det blåser storm utsatte plasser i Nordland og Finnmark.

– Det er dårlig vær og krevende kjøreforhold i nord, sier Thyness.

På Sørlandet er det også en del vind.

Mot helgen kommer vind fra øst-nordøst. Den er kjølig, og sørger for vinterdrakt i overskuelig fremtid.

Vinden gir seg i Nord-Norge onsdag. Det blir da ganske tørt og kaldt i nordligste fylker.

Nordvest-landet blir også tørt. Sør for Stadt blir det kjølig over alt. På Voss faller temperaturen ned mot minus 8−10 grader. Generelt blir det en kald værtype i hele landet i dagene fremover, med alt fra sludd og regn i kystområder til bitende kulde i indre strøk.