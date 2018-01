Fyllekjørte én meter – ble dømt til fengsel

– Setter du bilen i bevegelse i beruset tilstand, ryker du til, sier overbetjent Atle Heradstveit i bergenspolitiet til Bergensavisen.

I mars 2016 kjørte mannen ifølge avisen til Sletten senter i Bergen for å kjøpe et par flasker sprit. Han kjørte deretter videre til en restaurant og parkerte utenfor. Da restauranten var stengt ble mannen sittende i bilen en time å vente, og drakk to øl og rundt en halv flaske sprit.

Da restauranten åpnet gikk han inn og bestilte mat og en øl. Da han senere gikk derifra og begynte å gå mot bilen sin fulgte innehaveren etter og ga han beskjed om at han ikke var kjørbar.

Mannen satte seg likevel inn i bilen, og et annet vitne ringte politiet før han gikk bort til bilen og åpnet døren på førersiden for å stanse kjøringen. Da hadde han anslagsvis kjørt en meter.

Politiet kom og anholdt føreren. Alkoholprøven viste senere en promille på over 2,5.

Mannen nektet i retten for at han hadde kjørt bilen, men juryen trodde ikke på ham og han ble dømt til 21 dagers fengsel og en bot på 160.000 kroner.