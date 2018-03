Frigir ny video av Martine Vik Magnussen og Farouk Abdulhak fra drapsnatten i 2008

Onsdag markeres tiårsdagen for drapet på den norske studenten Martine Vik Magnussen, som ble voldtatt og drept i London i 2008.

Videoen som onsdag frigis av britisk politi, viser politiets eneste mistenkte i den ti år gamle drapssaken, Farouk Abdulhak, sammen med Martine Vik Magnussen da de forlater nattklubben Maddox i Mayfair i London 14. mars 2008.

Vik Magnussen ble funnet i et kjellerrom i leilighetskomplekset til sin studievenn Farouk Abdulhak. Han flyktet til hjemlandet Jemen via Egypt før drapet ble oppdaget.

Vil ha søkelyset på Abdulhak

Ifølge politiet viser videoen en glad og avslappet Vik Magnussen som er ute og feirer en eksamen. Drapet skjedde samme natt.

– Ti år senere er vår ambisjon den samme: Oppnå rettferdighet for Martine, sier Andy Partridge, sjefetterforsker ved avdelingen for drap og alvorlig kriminalitet ved Metropolitan Police i London.

Partridge sier politiet håper videoen fra overvåkingskameraet vil sørge for at drapssaken fortsatt bli husket i offentligheten og at søkelyset vil være på politiets mistenkte Farouk Abdulhak.

Far til mistenkte Farouk Abdulhak: Støtter familiens arbeid med å løse drapssaken

Politiet: Abdulhak blir fortsatt beskyttet

Farouk og Magnussen ble siste sett sammen nettopp på vei inn i en taxi etter at de hadde vært på nattklubben Maddox i Mayfair.

I løpet av de siste ti årene har politiet og Magnussen-familien gjentatte ganger oppfordret etterlyste Farouk Abdulhak til å komme tilbake til Storbritannia og bidra i etterforskningen.

Men siden Storbritannia og Jemen ikke har noen utleveringsavtale, må Abdulhak frivillig melde seg til britisk politi for avhør og eventuelt rettssak.

Farouk Abdulhak er sønnen til Rowayda Michael Besher og Shaher Abdulhak, som er en av Midtøstens rikeste menn med en milliardformue.

– Farouk Abdulhak flyktet til et annet land for å fortsette sitt liv og han får fortsatt beskyttelse. I ti år har denne personen unngått vårt ønske om at han kommer til Storbritannia og bidrar i etterforskningen, sier Partridge.

– Må ikke tro at saken vil forsvinne

Partridge sier at de nå vil bruke tiårsmarkeringen til igjen å be om at Farouk Abdulhak melder seg til politiet i Storbritannia.

– Han var gjest her da drapet på Martine skjedde, og jeg mener det mest ansvarlige å gjøre er å komme tilbake, sier sjefetterforskeren.

Britisk politi sier Farouk Abdulhak for alltid vil være etterlyst for drapet på Martine Vik Magnussen og at han ikke må tro at saken vil forsvinne.

Senere onsdag vil Odd Petter Magnussen, Martine Vik Magnussens far holde en appell som sendes på Metropolitan Police’s kanaler på sosiale medier. Han vil også legge ned blomster i Great Portland Street ved boligkomplekset der datteren ble funnet drept.

Abdulhak kondolerte til familien

Den jemenittiske milliardæren Shaher Abdulhak (80) uttalte seg mandag for første gang om situasjonen ti år etter drapet i London, der sønnen Farouk er den eneste mistenkte:

«Vi sender vår ektefølte og oppriktige kondolanser til familien Magnussen», skriver han i en uttalelse han mandag formidlet til Aftenposten via sin britiske advokat Michael O’Kane.

Abdulhak legger til at den norske familien har gjort sitt beste de siste årene for å forsøke å løse «denne forferdelige hendelsen», og at også Abdulhak-familien støtter Magnussen-familiens arbeid med å løse saken.

«Måtte Gud velsigne familien til den avdøde», avslutter han.

Advokat O’Kane sier Shaher Abdulhak ikke vil komme med noen flere uttalelser i saken.

Metropolitan Police skriver i en e-post til Aftenposten at de ikke ønsker å kommentere Abdulhaks uttalelser til Aftenposten.

Vil gjerne høre fra Abdulhak

Lørdag skrev Aftenposten om Kristin Vik (62), som ikke har gitt opp å få en domfellelse i drapet på datteren Martine Vik Magnussen. Hun appellerer direkte til mistenkte Farouk Abdulhaks juristmor om hjelp.

Vik sa følgende om Shaher Abdulhaks uttalelse til Aftenposten tidligere denne uken:

– Å motta kondolanser fra mistenktes familie, ti år etter drapet på Martine, er upassende og kan vanskelig tas på alvor, sier hun.

– Min umiddelbare reaksjon er at jeg gjerne vil høre fra Shaher Abdulhak og hans familie hva de har gjort, hva som hindrer dem i å få sønnen utlevert og hvor det hele stopper, sier Vik.

