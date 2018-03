Solberg går i rette med vaksinemotstandere

Statsministeren ble selv smittet av meslinger da hun var ni måneder gammel, skriver VG.

– Jeg husker det ikke, men har blitt gjenfortalt historien om den veldig dramatiske situasjonen min mor opplevde, forteller Solberg. Hun var syk i nesten tre uker og ble lagt inn på sykehus med feberkramper. På det meste hadde hun 43 i feber.

I februar ble tre uvaksinerte nordmenn smittet av meslinger, og statsministeren mener foreldre som ikke vaksinerer barna sine, gjør et dårlig valg for seg selv og hele Norge.

– Norske foreldre må være klar over at de utsetter egne og andres barn for fare.

Meslingvaksinen gis normalt når barnet er rundt 15 måneder gammelt. Solberg ble syk før hun var gammel nok, men flokkimmunitet bidrar også til å beskytte dem som er spesielt utsatte. Dersom mange nok er vaksinert, kan det hindre eller bremse smitteutbrudd som ellers kunne rammet de aller yngste eller personer som av medisinske årsaker ikke kan ta vaksinen.

Før meslingvaksine kom inn i det norske vaksineprogrammet døde barn av sykdommen hvert år. Mange av dem som overlevde sykdommen, fikk komplikasjoner som følge av den.

– En del får komplikasjoner som lungebetennelse, bronkitt og mellomørebetennelse. Alvorlige komplikasjoner som hjernehinnebetennelse forekommer også, sier overlege Tone Bruun.