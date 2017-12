– Julefreden har ikke senket seg over alle som er ute på byen. Flere berusede og kranglete gjester skaper oppdrag for politiet, tvitret politiet i Trøndelag like etter klokken 0230 natt til andre juledag.

I hele Norge måtte politiet bortvise folk, og flere oersoner blir anmeldt for ordensforstyrrelse etter natten.

– Det er en trend i tiden. Den helligste dagen i året er også blitt en utelivsdag. Det ligner en natt til lørdag eller søndag. Vi hadde kanskje forventet at folk var litt roligere i høytiden, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Han er ikke ute etter å gi noen en moralpreken, men sier folk godt kan ta det med ro og være litt snille mot hverandre.

Bet politi i armen

Det er spesielt politi og dørvakter som blir offer for det operasjonslederen kaller noen «litt uoverveide handlinger». Flere dørvakter i landet ble slått til, og i Nes ble en mann pågrepet etter å ha bitt en politibetjent i armen, opplyser politiet på Romerike.

Merket ikke kollisjon

Tilsammen ble 14 personer ble bortvist fra Lillestrøm og seks satt i arresten i løpet av natten.

Politiet i Romerike måtte også rykke ut etter melding om en bil med kollisjonsskader som kjørte vestover i Rælingstunnelen.

– En patrulje stanset bilen kort tid etterpå, og sjåføren blåste til langt over lovlig verdi. Han hadde ikke fått med seg at han hadde kollidert. Det er uvisst hva han har kolliderte med, skriver politiet på Twitter.

Flaske i hodet

I Telemark melder politiet om at en 25-åring ble slått i hodet med en flaske på et utested i Skien. Vedkommende fikk flere kutt, og forholdet anmeldes. Gjerningsmannen er kjent, men ikke pågrepet.

På samme sted måtte politiet jakte på en 24-åring som løp fra et utested etter å ha skallet til en annen 24-åring. Sistnevnte fikk brukket et par tenner.

I Fagernes ble en mann i 20-årene kjørt til arresten «grunnet ordensforstyrrelse og ruteknusing i Fagernes sentrum», melder politiet i Innlandet.

Ute av kontroll

På Nordmøre måtte politiet rykke ut til en fest i Kristiansund.

– Politiet måtte avslutte en fest som hadde kommet ut av kontroll. Lokalene er tømt og festen avsluttet, skriver de på Twitter.

Også i Nord-Norge måtte flere overnatte i arresten:

– Politiet innbringer og setter i arrest en beruset kvinne i 20-årene. Hun ville ikke etterkomme politiets pålegg om å forlate sentrum, opplyser politiet i Troms.

I Nordland meldte politiet om en beruset mann i Mo i Rana som lå og sov ved et inngangsparti til en butikk i sentrum av byen.

– Politiet dro til stedet og vekket mannen. Fikk ham på beina. Han ble etter hvert ivaretatt av en kjenning.