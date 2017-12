– Takket være Olav Overland er katten reddet! Hun er endelig nede på bakken. Pus ble litt forvirret da tretoppen landet, så hun gikk seg en tur til skogs. Jeg regner med hun kommer på døra når hun har fått roet seg, skriver katteeier Marlene Grønflaten i en tekstmelding til Adresseavisen i 13.30-tiden tirsdag.

Her blir katten Lisa reddet

Etter å ha sittet fast i toppen av grantreet i Vanvikan i en uke, ble katten Solvår endelig reddet.

Olav er dagens helt

En erfaren mann innen redning av katter i trær var i 12-tiden på vei opp i en høy gran i Vanvikan. Mannen som var på tur opp treet heter Olav Øverland.

- Planen er at han skal klatre så høyt opp i treet som han kommer. Han har reddet mange katter før. Treet er for tynt i toppen til at han kommer helt opp til der katten sitter. Derfor er planen at han skal sage av den øverste delen. Så får vi håpe at katten ikke faller ned, men han sier at uansett er det så mykt under at katten antagelig berger seg, fortalte katteier Marlene Grønflaten.

Svært spent

Privat

Selv stod hun klar til å forsøke å fange opp katten dersom den skulle falle ned.

- Jeg er så spent at jeg er på gråten, sa Grønflaten.

Det er katten Solvår som ikke kommer seg ned fra et 30 meter høyt tre i Vanvikan. Eieren fortviler og har de siste dagene forsøkt en rekke tiltak for å hjelpe katten sin, en 19 måneder gammel huskatt. Katten har nå vært oppe i treet i en uke.

Ble med tretoppen ned

Etter at toppen av treet var saget ned, ble katta med tretoppen hele veien ned.

- Min samboer dro i et tau som var festet til toppen av treet for å få tretoppen til å lande på berget vi stod på, forteller Grønflaten.

Nå venter hun på at pus skal komme hjem etter å ha fordøyet den dramatiske opplevelsen.

