Ingen tatt av to store snøskred i Jostedalen i Sogn og Fjordane

Snøskredene er begge 30–40 meter brede og omtrent 2 meter høye over fylkesvei 334 mellom Fåberg og Høge bru, melder Vest politidistrikt på Twitter. Det første raset gikk ved 11-tiden. Like før klokken 12 fikk politiet flere detaljer som gjorde at de bestemte seg for å sende redningsmannskap, opplyser Vest politidistrikt til VG. Frivillige og hunder deltok også i aksjonen.

Klokka 14.20 var søkene avsluttet.

– Det er ingenting som tyder på at noen er tatt av skredene, skriver politiet på Twitter.

Helse Førde Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) sendte ut ambulanse og luftambulanse til stedet.