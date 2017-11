Det er satt krisestab hos Sykehuspartner i Drammen, som drifter Oslo-sykehusenes datasystem.

– Vi har ingen indikasjoner på at dette er et virus- eller hackerangrep, sier kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud i Sykehuspartner.

«Enkelte brukere har ikke tilgang til datanettverket eller mangler tilgang til noen tjenester/fagsystemer. Sykehuspartner er i rød beredskap. Feilsøking/-retting er iverksatt. Det foreligger ingen estimert rettetid. Denne meldingen oppdateres jevnlig utover dagen», står det på intranettet ved OUS onsdag formiddag.

Oslo universitetssykehus (OUS) består av Rikshospitalet, Ullevål sykehus og Radiumhospitalet.

Kommunikasjonsavdelingen ved OUS opplyser til Aftenposten at de er i ferd med å kartlegge dataproblemene.

Omfattende feilsøk

Problemene startet tirsdag kveld. Etter at det roet seg litt ned utover natten, tiltok problemene igjen utover formiddagen.

– Vi har satt i gang omfattende feilsøk, men har ennå ikke funnet årsaken, sier Dommerud.

Også Karolinska sjukhuset rammet

Samtidig med at OUS ble rammet av datatrøbbel, ble også systemene på Karolinska sjukhuse i Stockholm rammet:

Pressesjef Kim Sjölund sier til Sveriges Radio at problemene startet tirsdag ved 16.45-tiden:

– Tekniske løsninger er blitt erstatet av manuelle rutiner. Vi gjør alt for at dette ikke skal gå ut over pasientenes sikkerhet, sier Sjölund.

Planlagt behandling kan bli avlyst

Ved Oslo universitetssykehus Ullevål er datasystemene ustabile:

– Vi ber pasienter møte til oppsatt time, men noen planlagte behandlinger kan bli avlyst. Systemene er ustabile, noen kommer inn, mens andre ikke gjør det, sier medievakt Knut Albert Solem.

Alle pasienter som trenger øyeblikkelig, hjelp vil få dette.

