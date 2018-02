Holmlia med antivoldsmarkering i kveld: – Vi har fått nok

Barnekor sang «I gaten mi», og 15 år gamle Amanda Anvar var en av dem som holdt appell.

– Vi er holmlianere. Vi er unge og gamle, vi er gift og vi bor alene. Vi tror på én, mange og ingen guder, stammer fra forskjellige deler av verden og ulike kanter av Norge. Vi har alle slått røtter her på Holmlia og vi har det til felles at vi vil det beste for bygda vår, sa Anvar.

15-åringen la ikke skjul på hva hun mener om kriminelle gjenger, som rekrutterer barn helt ned i 12-års alderen, som løpegutter.

– De brukes av feige, voksne mennesker som gir blaffen i vårt Holmlia. Feige, voksne mennesker som kun har egen vinning og ikke Holmlias beste i tankene, sa Anvar, og høstet kraftig applaus.

Anvar tok også opp situasjonen i skolene, der 30 elever har én lærer.

Dette Si ;D-innlegg skrev Anvar i fjor høst: Jeg er lei av å forklare hvordan bydelen er.

– Det gir liten mulighet til å følge opp og tilpasse undervisning, og se hver enkelt elev, faglig og psykisk.

Bekymret

Politiet er svært bekymret over utviklingen på Holmlia. Det kom frem på et folkemøte tirsdag denne uken.

Det har vært flere alvorlige voldsepisoder i området det siste halvåret. Onsdag i forrige uke ble en mann i 20-årene truffet av flere skudd på Holmlia. Skadene skal ikke være livstruende.

– I november og desember pågrep vi 31 personer og gjorde flere narkotikabeslag. Mye kan knyttes til et kriminelt gjengmiljø fra Holmlia, som preges av vold og trusler. Disse slår politiet hardt ned på, sa politisjef John Roger Lund i Oslo Øst.

Fredag kveld tok tre privatpersoner initiativet til en markering mot vold utenfor Holmlia senter. Til NTB sier Johan Hake at markeringen er et oppgjør med volden og gjengkriminaliteten i området, men også oppfatningen om at Holmlia er et dårlig sted å bo.

Vi må finne veien ut

– Vi vil egentlig ikke oppnå annet enn å si til de som vil lytte og til oss selv at nok er nok. Vi godtar ikke beskrivelsen av Holmlia utenfra. Vi godtar ikke at folk skyter på hverandre på åpen gate. Vi må finne en vei ut av uføret, sammen med politikerne og politiet, sier Hake til NTB.

Han mener markeringen er viktig for stedet, og han sier mange som ikke har hatt kontakt det siste året, nå snakker sammen. Det er kontakt mellom kirke og moskeer, mener Hake.

– Underverk skjer når vi begynner å snakke sammen, sier initiativtageren.

