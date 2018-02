– Jeg begynte å måke i bare pysjen. Jeg var redd hele glasstaket på det ytterste overbygget på campingvognen skulle knuse.

Hun og mannen Alf Vasdal (74) kjøpte campingvogn i november i fjor. Nå er de litt usikre på om de angrer på hele kjøpet, skriver Bergens Tidende.

– Det er enorme mengder med snø, og det slutter ikke heller. Vi ville at barn og barnebarn skulle ha et sted å reise for å stå på ski, sier Vigdis Vasdal med et tappert smil.

Mindre snø i gamle dager, bortsett fra i -62

Bjarte Djuvik Næss er virksomhetsarkitekt hos StormGeo. Har har konstruert en nettside som viser de offisielle snømålingene for Kvamskogen fra 1957 og frem til i dag.

– Jeg har gjort dette som et hobbyprosjekt. Det er mange meninger om snødybdene. Selv har jeg funnet ut at det ikke var så mye snø i gamle dager som folk skal ha det til.

I 1962 var snødybden 2,9 meter. Dette er det meste som er målt ifølge hans tall, som stammer fra Meteorologisk institutt. Nå er snødybden 1,8 meter.

– Til St. Hans

Over hele Kvamskogen står det folk på hyttetak og campingvogner og spar snø.

– Jeg syntes det var mye snø for to år siden. Da ble den også liggende til St. Hans. Det tror jeg kommer til å skje i år også, sier Jan Nesse, som har vært hytteeier på Kvamskogen i 40 år.

Regnet ikke bort

Den første snøen kom 10. november. Vanligvis pleier det første hvite pudderet å regne bort etter kort tid, men det skjedde ikke i år.

Det sier i alle fall eier av Kvernavollen camping, Nils Bjarte Rosseland. Han fører årlig statistikk over tidspunkt for når de første snøkrystallene daler ned.

– Det tidligste snøfallet jeg har opplevd var i slutten av oktober, og da forsvant snøen etter noen dager. I 2015 hadde vi mer snø, men da kom den mye senere på året, sier han.

Vinterferie

Familien Birkeland fra Sandnes er i ferd med å grave frem bilen. De har planer om en tur i trekket, før det kommer storinnrykk på hytten. Femten mennesker skal overnatte denne helgen. Etter flere dager med snømåking er de klare for forsterkninger.