Lysene på tankskipet kan ha vært i strid med regelverket

(Bergens Tidende:) Havarikommisjonen la i dag frem en foreløpig rapport etter kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS.

Kommisjonen mener det er åpenbart at det var vanskelig for mannskapet på fregatten å se tankskipets lanterner. Det kan ha ført til at de ikke skjønte at lysene kom fra et skip i bevegelse, skriver Bergens Tidende.

Lanterner signaliserer overfor andre fartøy hvor et skip befinner seg og hvilken kurs det har.

I rapporten kommer det frem at mannskapet på fregatten trodde lysene fra tankskipet kom fra et «stasjonært objekt», og at det ikke var mulig å passere styrbord for dette.

Da Sola TS seilte ut fra Stureterminalen, var dekket fullt opplyst.

– Mannskapet arbeidet med å klargjøre skipet for å komme seg ut på havet. Dermed hadde de arbeidslysene tent på dekk, også etter at de hadde lagt fra kai, sier Ingvild K. Ytrehus i Havarikommisjonen.

– Pågikk det arbeid på dekk også etter de hadde gått ut fra Stureterminalen?

– Ja, de arbeidet med klargjøring også etter at skipet var lagt fra kai.

Fakta: Slik skjedde fregatthavariet Klokken 3.30 natt til torsdag 8. november legger tankskipet Sola fra kai ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland, fullastet med 60.000 tonn råolje. Sola blir hjulpet ut av både los og eskortebåt, og beveger seg nordover i en hastighet på om lag 6 knop.

Klokken 4.03 kolliderer det 250 meter lange tankskipet med fregatten KNM Helge Ingstad, som er på vei sørover etter å ha deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture i Trøndelag.

Marinefartøyet påføres en stor flenge i skroget, og det renner mer vann inn enn hva lensepumpene greier å få ut. Fregatten mister styring etter kollisjonen og får hjelp av flere slepebåter med å dyttes i land for å forhindre totalt havari.

Der blir fartøyet liggende på 5 meters dyp med kraftig slagside, og det jobbes kontinuerlig med å holde det over vann. Etter hvert boltes fregatten fast til fjellet for å holde den på plass.

Politiet oppretter en sikkerhetssone og holder vakt ved havaristen.

Besetningen på 137 personer ble evakuert fra fregatten, og åtte personer ble lettere skadet i sammenstøtet. To av dem ble sendt til Haukeland universitetssjukehus og de seks andre til legevakten. Tankskipet kom fra kollisjonen med mindre skader og besetningen på 23 personer kom uskadet fra hendelsen. Kilder: NTB, Sysla, Aftenposten, TV 2, VG

– Kommentert på broen

De kraftige lysene ble kommentert på broen på fregatten kort tid før kollisjonen.

– Ved vaktskiftet litt før klokken fire oppdaget man dette objektet som hadde mye lys. Det ble vanskelig å skille disse lysene fra lysene på terminalen. Da de fikk beskjed om dreie styrbord oppfattet de at det ikke var mulig fordi de da ville gå inn i det de trodde var et stasjonært objekt. De hadde snakket om det ved vaktovertagelsen, og det var en felles situasjonsforståelse, sier Ytrehus.

De kraftige lysene på Sola TS kan ha gjort det vanskelig for mannskapet på fregatten å se lanternene.

– Det er åpenbart at det ville være svært vanskelig å se og identifisere lanternene mens dekkslysene var tent. Dette er forhold vi har sjekket, sier avdelingsdirektør Dag S. Liseth, som leder granskingen.

«Fartøyets bruk av dekkslys etter avgang førte dessuten til at besetningen på KNM Helge Ingstad ikke så navigasjonslanternene på Sola TS», heter det i rapporten.

Rederiet vil lese rapporten før de svarer

Patrick Adamson, talsperson for rederiet Tsakos Columbia Shipmanagement som eier Sola TS, sier rederiet ennå ikke har fått lese den foreløpige rapporten fra Havarikommisjonen.

– Hvorfor var dekkslysene på Sola TS fortsatt påslått etter at tankskipet hadde forlatt terminalen?

– Det kan jeg ikke svare på nå. Det må vi komme tilbake til etter at vi har mottatt den foreløpige rapporten, sier Adamson til Aftenposten.

– Må vurdere bruk av lys

Sjøveisreglene sier at skip ikke skal bruke lys som gjør lanternene mindre synlige.

– Sjøveisreglene sier at reglene for lanterneføring skal følges fra solnedgang til soloppgang. I dette tidsrommet skal man ikke vise lys som kan forveksles med lanternene eller nedsetter eller utydeliggjør lanternenes synlighet. Man må med andre ord gjøre en vurdering på om lysene man bruker i mørket, kan forveksles med lanterner, skriver kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet i en e-post til BT.

Han understreker at direktoratet ikke vil kommentere de konkrete funnene i rapporten, og at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Visste ikke hvilket skip de snakket med

Ifølge rapporten skjønte aldri bromannskapet på fregatten at det var Sola TS de snakket med på sambandet.

De trodde de kommuniserte med ett av de andre, tre mindre skipene som var på vei nordover i skipsleien: Vestbris, Silver Firda eller Seigrunn.

Det som i realiteten var Sola TS, trodde bromannskapet fra marinen var et objekt som lå i ro.

– Først like før kollisjonen forstår de at det ikke er slik, sier Ytrehus.

Ifølge henne er det uklart om de ansvarlige på KNM Helge Ingstad hadde noen klar oppfatning om hvilket skip de kommuniserte med, ut over at det var ett av de tre som fregatten hadde registrert.

Sola synlig på AIS-skjerm

Opptak fra Marine Traffic som Aftenposten har sett viser at Sola slo på sin AIS-sender og ble synlig for andre fartøy på deres AIS-skjermer klokken 03.43.

AIS er et system som sender informasjon om et fartøys identitet, posisjon, fart og kurs til andre skip. AIS’en på KNM Helge Ingstad var i mottagermodus som gjorde at den tok imot signaler fra andre, men ikke sendte ut signaler selv, bekrefter undersøkelsesleder Håvard Bentsen.