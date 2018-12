Aftenposten har lest hele meldingstråden på 25-åringens mobiltelefon. Den pågikk høsten 2017, tre år etter at Ludvigsen gikk av som fylkesmann.

Meldingene viser at det er to voksne som snakker sammen om løst og fast og at sex etter hvert blir et tema. Det er Ludvigsen som tar initiativ til dette. Men 25-åringen jatter med, eller svarer med samme mynt. Det fremstår ikke som om den pensjonerte fylkesmannen presser ham.

– Da jeg hørte om tiltalen mot ham, så jeg meldingene han hadde sendt meg, i et annet lys. At dette likevel ikke var bare flåsete tull, sier 25-åringen til Aftenposten.

Onsdag 28. november 2018 tok statsadvokaten ut tiltale mot tidligere fiskeriminister og fylkesmann Svein H. Ludvigsen.

Han er tiltalt for å ha utnyttet sin stilling som fylkesmann og for seksuelle overgrep mot tre unge menn som kom til Norge som asylsøkere.

Saken har vakt så stor oppsikt at Ludvigsens forsvarer, advokat Ulf E. Hansen, i Aftenposten fredag advarte mediene. Han viste til den såkalte Tønne-saken (se egen fakta).

Fakta: Tønne-saken Tidligere helseminister Tore Tønne tok sitt eget liv den 21. desember 2002. Det skjedde etter omfattende medieomtale i forbindelse med en tiltale som Økokrim hadde tatt ut mot Tønne. Saken dreide seg om påstått sammenblanding mellom politikk, næringsliv og private forhold.

Ressurssterk ung mann

Aftenposten møtte mannen i Tromsø rett før og rett etter at han lørdag ettermiddag forklarte seg for politiet.

Han var i grunnskolealder da han kom hit som asylsøker fra et land i Nord-Afrika. Han forteller at han har tatt utdannelse, er i fast arbeid, er engasjert i og orientert om samfunnet. Han fremstår som en ressurssterk, ung voksen mann.

Fakta: Saken mot tidligere statsråd og fylkesmann Onsdag 3. januar i år pågripes og siktes Svein Ludvigsen (72) for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell kontakt med en mann. Siktelsen ble etter hvert utvidet til å gjelde tre fornærmede. Alle tre kom til Norge som asylsøkere. Torsdag 4. januar ble han varetektsfengslet i en uke. Uken etter ble fengslingen forlenget med fire uker. 8. februar blir den tidligere Høyre-statsråden løslatt. Han erkjente ikke straffskyld. Før sommerferien tok Ludvigsen selv initiativ til å bli avhørt på nytt, med henvisning til at han ikke hadde hatt tilgang til egne notater under avhørene. Onsdag 28. november tok statsadvokaten ut tiltale mot Ludvigsen. Han blir tiltalt for å ha utnyttet sin stilling som fylkesmann og begått seksuelle overgrep mot tre unge menn. Ludvigsen erkjenner ikke straffskyld.

Han sier at han var 20 år første gang han møtte Svein H. Ludvigsen, da han fikk overrakt det norske statsborgerskapet sitt av Ludvigsen som den gang var fylkesmann i Troms.

Etterpå ble de to venner på Facebook. 25-åringen husker ikke hvem som tok initiativ til det, men at det ikke var kontakt mellom dem før i 2017.

– Da fikk jeg en melding fra Svein som gratulerte meg med bursdagen min, sier han.

Det var starten på en god del kommunikasjon mellom dem, på meldingstjenesten Messenger på Facebook.

Blir invitert på hyttetur

En dag ber 25-åringen om Ludvigsens råd på vegne av en venn som har problemer med myndighetene. Praten fortsetter utover høsten og etter hvert foreslår Ludvigsen – flere ganger – at de to kan møtes. Han inviterer blant annet til overnattingstur på hytta og treff på hoteller i Oslo. Det blir det aldri noe av.

Både politiet og statsadvokat Tor Børge Nordmo sa fredag til Aftenposten at de ønsket å se meldingene og høre 25-åringens historie.

Meldingstråden viser en jovial og kameratslig tone mellom Ludvigsen og den unge mannen. Etter hvert blir det snakk om sex.

Tråden viser at også 25-åringen har sendt meldinger med seksuelt innhold til den pensjonerte fylkesmannen.

– Du sendte selv Ludvigsen en pornovideo? Hvorfor gjorde du det?

– Nei, porno og porno, det var en nyttårshilsen som finnes på Facebook. Det er sånn kompiser gjør, vi fleiper om damer og sånn, det er helt vanlig, svarer han.

Han har fått beskjed om at han kan bli innkalt som vitne, men at det ikke er sikkert at det kommer til å skje.