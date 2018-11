Vitne: Ble tilbudt 200.000 for å fjerne liket av Janne Jemtland

Mannen, som var siktet for uriktig forklaring i etterforskningen av drapet på den 36 år gamle tobarnsmoren, forklarte i Hedmarken tingrett at han motvillig gikk med på å møte ektemannen den 29. desember i fjor. Da var Janne Jemtland drept om natten, og ektemannen skal ha forsøkt å finne en måte å få fjernet liket fra området.

Vitnet møtte ektemannen, som framsto som desperat og i ubalanse. Han oppfattet situasjonen som truende og trodde at dødsfallet hadde noe med MC-miljøet som den tiltalte 47-åringen var en del av.

– Jeg var bekymret for mitt eget ve og vel, at andre var involvert, og da ville ikke jeg utsette meg selv eller familien min for noe. Tysting er ikke bra, det kan få konsekvenser, sa mannen i retten.

Han nektet å fjerne noe lik for ektemannen, men hjalp ham med å skaffe en bil han kunne låne for å frakte vekk liket.

– Når forsto du at det var Janne som var den døde, spurte aktor Iris Storås.

– Da hun ble etterlyst på nyttårsaften. Jeg følte meg som en løs tråd, så jeg ville bare vekk, jeg hadde heller ikke sovet siden jeg traff ham og var litt paranoid, fortalte mannen, som dagen etter reiste til Thailand uten å varsle politiet eller andre om hva hadde vært borti.