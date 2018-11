Aktor vil ha kvinne (19) dømt til seks års fengsel for voldtekt

En mann i 20-årene, som er tiltalt for vold og medvirkning til voldtekten, bør straffes med fengsel i tre år. Ytterligere en mann, i 40-årene, bør få fem måneder i fengsel for grov vold, mener statsadvokaten ifølge NRK.

Hendelsen skal ha forekommet natt til søndag 18. desember 2016, da de fire var på en fest i en bolig i Eidskog. Den 19-årige kvinnen fortalte i retten at hun trodde mannen var pedofil og ville derfor sette han på plass. Hun skal selv ha blitt utsatt for overgrep. Hun la derfor en felle for ham og inviterte ham på fest hvor hun fortalte at en av festdeltakerne var 14 år. Da mannen ankom gikk hun til angrep med en kosteskaft.

– Det begynte med at jeg slo han. Jeg hadde ikke planlagt voldtekten, men jeg mistet kontrollen. Det svartnet for meg, fortalte kvinnen.

Kvinnen ble senere kjent med av politiet at det ikke er noen grunn til å tro at mannen er pedofil.

– Dette er et umotivert overgrep som bærer preg av mishandling. Overgrepet var krekende og ydmykende for mannen. I tillegg var det svært smertefullt og har gitt ham varige skader, sier satsadvokat Jo Christian Jordet.

19-åringen erkjenner det hun er tiltalt for. Hun sitter allerede fengslet i en lignende sak i Sverige. Mannen i 20-årene nekter straffskyld ifølge sin forsvarer. Mannen i 40-årene erkjenner delvis straffskyld og sier han har slått fornærmede.

Rettssaken startet i Glåmdal tingrett tirsdag.