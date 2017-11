Støtten til Islamsk Råd Norge blir avsluttet

Innstillingen fra komiteen var enstemmig.

Den årlige statsstøtten til Islamsk Råd har vært på 1,3 millioner kroner og har blitt utbetalt to ganger årlig. Det var utbetalingen IRN skulle fått i juli, og som ble frosset av Kulturdepartementet tidligere i år, som nå er stanset.

– Jeg er glad for at komiteen har kommet til en rask enighet i dette spørsmålet, slik at midlene kan fordeles til organisasjoner som driver religionsdialog, som var formålet, sier komitéleder Tone Wilhelmsen Trøen (H).

Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.

Islamsk Råd Norge (IRN) klaget 20. november i år på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen.