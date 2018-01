Snø og mildvær utfordrer bil, fly og fotgjengere

Nord i Oslo ga underkjølt regn speilglatte veier og fortau. Spesielt advares det mot fortau med issvuller.

Meteorologisk institutt har sendt ut obs-varsel for Vestlandet sør for Stad, østafjells og fjellstrøkene Trollheimen-Jotunheimen og Langfjella.

På Vestlandet er det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold frem til onsdag ettermiddag på grunn av snø og snøfokk.

Østafjells er det onsdag ventet lokalt vanskelige kjøreforhold i lavlandet på grunn av snøfall og temperaturer på rundt 0 grader.

– Det blir en ganske våt snø, og vi har sendt ut et obs-varsel som følge av det. 15 centimeter med snø er kanskje ikke så mye, men det kan bli problematisk når temperaturen er på nullpunktet, forteller vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes til Glåmdalen.

Berit Roald, / NTB scanpix

Flytrøbbel på Gardermoen

Oslo lufthavn varsler onsdag morgen at det kan bli noe forsinkelser i flytrafikken grunnet vintervær.

– Forhold deg til informasjon fra ditt flyselskap om din reise, og møt som normalt på flyplassen, melder flyplassen på Twitter.

Oslo lufthavn opplyser at alle mannskaper er ute.

.

Mange ulykker i nordre Buskerud

Politiet i nordre Buskerud fikk inn flere meldinger om ulykker onsdag morgen. I Modum kolliderte to personbiler, mens en lastebil kjørte av veien og to personbiler kolliderte ved to ulike ulykker ved Torpo.

Samtidig ga snø og snøfokk vanskelige kjøreforhold i fjellstrøkene Trollheimen-Jotunheimen og Langfjella.

Både Meteorologisk institutt og politiet oppfordrer bilister til å kjøre forsiktig.

– Det er veldig glatt utsatte steder i hovedstadsområdet. Underkjølt regn skaper speilglatte veier og fortau. Vi oppfordrer både trafikanter og fotgjengere til å ta det rolig på morrakvisten, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

Sør for Oslo kom det meste av nedbøren som regn onsdag morgen, mens det nordover snødde og var glatt.

Politiet på Romerike fikk inn flere meldinger om mindre trafikkulykker, men det skal ikke være personskader.

Det er veldig glatt utsatte steder i hovedstadsområdet. Underkjølt regn skaper speilglatte veier og fortau. Oppfordrer både trafikanter og fotgjengere til å ta det rolig på morrakvisten. Foreløpig heldigvis ingen meldinger om ulykker/uhell. #Oslo #Asker #Bærum — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 31, 2018

Rælingen. Fører kjørt ned lysreguleringsstolpe i vegkryss Rælingsbrua. Glatt på veiene. Kjør forsiktig — Politiet på Romerike (@RomerikePoliti) January 31, 2018