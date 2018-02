Politiet etterforsker flere saker mot voldtektssiktet utelivsprofil

Siktelsen mot mannen ble kjent i november i fjor. Politiadvokat Hilde Strand opplyser til Dagbladet at politiet nå etterforsker flere forhold enn de gjorde i november.

Det skal være basert på både anmeldelser fra flere kvinner og nye saker som er kommet frem gjennom vitneavhør og opplysninger politiet har fått.

I november sa Strand at politiet fikk kjennskap til saken for rundt to år siden, da gjennom en anmeldelse. Siden den gang, og siden siktelsen mot mannen ble kjent i november, er saken blitt utvidet. Det gjør at saken fortsatt er under etterforskning, sier Strand til Dagbladet.

Nektet straffskyld

Den siktede mannen er ikke varetektsfengslet. Advokaten hans, Elisabeth Myhre, sa i november at han nektet straffskyld. Nå sier hun at hun mener det er uheldig for etterforskningen at saken omtales, og hun vil derfor ikke kommentere den ytterligere.