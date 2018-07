Kaos ved masseslagsmål på Langesund

– Det viste seg heldigvis å ikke være så alvorlig som det, men temmelig kaotiske tilstander. Det var rundt ti som slåss og rundt like mange som forsøkte å bryte inn og få en slutt på det, alle sammen menn i alderen 20 til 25 år. Så var det en av dem som skal ha blitt slått og falt i vannet. De som utøvde vold mot ham stakk av i en bil, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt til NTB.

Politiet innhenter forklaringer, som preges av mange motstridende opplysninger og av at de som forklarer seg fremstår som beruset.

– Det skal nå være tre personer som er utsatt for vold som vil gå til anmeldelse. Han som allerede er nevnt hadde blitt lagt i bakken og slått og har fått sydd to sting. De to andre trengte ikke legebehandling. Vi har en som er mistenkt for å muligens ha vært en pådriver i slåssingen, sier Gunnerød.