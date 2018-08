«Mamma til Michelle» får bot på 100.000 kroner

I perioden 13. mars til 25. mai ble det arrangert fem konkurranser på den åpne Facebook-profilen til Rasmussen. I konkurransen kunne følgere som kommenterte «JA», delta i trekningen av blant annet populære moteprodukter.

Konkurransene skapte stor engasjement, men ble senere slettet uten at vinnere ble trukket eller at premier ble delt ut.

– Det er ulovlig å gjennomføre konkurranser eller salgsfremmende kampanjer der en lokker med premier, uten å trekke en vinner eller dele ut premier, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukerrådet.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Svarte på bloggen

I et svarbrev har Rasmussen bekreftet at det ikke ble delt ut premier i de aktuelle konkurransene. Bloggeren selv sier hun oppdaget feilen da hun i juli skulle finne dokumentasjon på ulike vinnere som har vært trukket.

–I den prosessen fant vi ut at det i perioden mars til mai har vært fem konkurranser der det ikke var trukket vinner hurtig nok. Så fort vi fant ut av dette ble det betalt ut premier i konkurransene for over 5.000 kroner, som jeg tok fra egen lomme, skriver hun på bloggen sin.

Anna Rasmussen AS har frist til 18. september til å kommentere varselet fra Forbrukerrådet.