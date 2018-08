19-åring pågrepet for skyting ventet på prøveløslatelse

Tenåringen var for tiden plassert i en overgangsbolig, skriver Nettavisen.

To 19-åringer ble pågrepet etter at det ble meldt om skyting utendørs på Sagene i Oslo torsdag kveld. Flere skudd ble avfyrt, men ingen personer ble skadd.

Totalt ble sju personer pågrepet etter skyteepisoden. Fem av dem ble løslatt, mens de to andre satt i avhør til sent fredag kveld. Politiet fremstiller dem for varetektsfengsling lørdag.

– Min klient nekter straffskyld. Han var ikke på stedet da skytingen skjedde. Han kommer til å begjære seg løslatt, sier advokat Vidar Lind Iversen til Nettavisen. Han forsvarer 19-åringen som soner i overgangsbolig.

19-åringen var dømt til tre og et halvt års fengsel for en rekke grove ran hvor han og en annen tenåring hadde truet personer for kontanter og verdisaker ved bruk av luftpistol og kjetting.

Den andre 19-åringen er tidligere ustraffet. Han nekter også straffskyld og sier han kom til stedet etter skytingen.

Politiet mener imidlertid at de har pågrepet riktige personer.

– Det går blant annet på at de var på stedet da politiet ankom, og at vitneobservasjoner knytter de siktede til hendelsen, sier politiadvokat Christer Gangsø.

Skyteepisoden på Sagene var den andre i Oslo på kort tid. Fredag etterlyste politiet en 28 år gammel mann som skal ha skutt fra en bil i fart mot en annen bil på Østre Aker vei i Oslo om kvelden søndag 19. august. Politiet har uttalt om begge episodene at de ikke setter dem i sammenheng med oppgjør i kriminelle gjenger.