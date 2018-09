Mandag klokken 10.30 begynte granskerne bak rapporten om Libya-oppdraget, der norske F-16-fly deltok i 2011, å beskrive hva de har avdekket.

Den internasjonale intervensjonen førte til at Libyas leder Gaddafi ble styrtet og senere drept. Landet har senere vært preget av kaos.

Libya-rapporten legges frem i Ridehuset på Akershus festning.

Utvalget ledet av tidligere utenriksminister Jan Petersen (H) har i et knapt år gransket det som skjedde i Norge forut for NATO-oppdraget vi deltok i, og hvordan selve oppdraget ble utført.

Rapporten er på 260 sider, vedlegg inkludert.

– Ingen granskningsrapport

Aftenposten var blant mediene som fikk se rapporten rett før presentasjonen startet. Rapporten ble så lagt ut for offentligheten rett før Jan Petersen begynte på sin innledning, der han blant annet understrekte at utvalget «ikke var en granskingskommisjon».

Rapporten fremstår umiddelbart uten sterk kritikk av den norske beslutningsprosessen eller den militære gjennomføringen.

Hauge Jon

Utvalget har ikke har gjort seg opp en mening om det var riktig eller galt å delta i Libya-operasjonen.

– Vi har gjort oss noen tanker, men vil ikke improvisere noe rundt dette nå, sa Petersen.

Dette er en rapport med tanke på læring, det er slik sett ikke en granskningsrapport, sa Petersen da han innledet om utvalgets arbeid.

Utvalgsmedlem Christoffer Conrad Eriksen sier at det ikke er noen ting som tyder på at norske kampfly gikk «ut over det som var nødvendig» i sin bombing.

Han var likevel klar på at det burde vært en større debatt, også offentlig, i forbindelse med operasjonen.

Her er noen hovedkonklusjoner:

Den politiske prosessen:

«De norske myndighetene hadde i liten grad en egen, selvstendig forståelse av situasjonen i Libya» før beslutningen om å delta i Libya-operasjonen ble tatt i 23. mars 2011.

Det hersket underveis også usikkerhet om hvordan man skulle komme seg ut av oppdraget.

Da beslutningen ble tatt hadde man bare én konkret målsetting: Støtte FN-resolusjonen om intervensjon i Libya.

Utover de sentrale aktører oppsto det usikkerhet om regjeringen våren 2011 hadde opptrådt konstitusjonelt riktig i forholdet til Stortinget.

Norge fikk ingen skriftlig begrunnelse av FN for resolusjonen som ble vedtatt, før norske kampfly ble sendt sydover.

Både FN, NATO og våre nærmeste allierte mente at militær maktbruk var nødvendig.

Adam Schrek, AP

Det folkerettslige grunnlaget var på plass, mener utvalget.

Ved å delta fikk Norge bedre informasjon om hvordan operasjonen forløp enn øvrige land. Likevel manglet Norge god nok egenkompetanse i kommandoapparatet som styrte operasjonen.

«Et særlig utfordrende aspekt ved Libya-konflikten var pulverisering av eierskap og ansvar for konsekvensene av intervensjonen, som enten helt eller delvis, førte til Gadaffi-regimets fall.»

Det forelå støtte fra regionale aktører, herunder Den arabiske liga.

Et norsk bidrag hadde støtte fra samtlige partier på Stortinget.

Beslutningen ble tatt raskt, men det er også viktig å evne å treffe beslutninger og å handle raskt.

«Gjennom den militære innsatsen viste Norge vilje og evne til å gjennomføre FNs vedtak og til å støtte NATO-samarbeidet.»

Fakta: Dette er spørsmålene granskerne skulle svare på: Hva var Norges bidrag da NATO besluttet å gjennomføre bombing i Libya? Hvordan var de norske vurderingene før man bestemte seg for å være med? Opptrådte de norske i tråd med det folkerettslige grunnlaget for operasjonen, underveis i oppdraget? Ble bombingen gjennomført i tråd med norske forpliktelser etter internasjonal humanitærrett? Hva bør man gjøre annerledes med tanke på fremtidige internasjonale krisesituasjoner? Disse har ledet granskningen: Jan Petersen, tidligere utenriksminister (H)

Målfrid Braut-Hegghammer, professor i Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Gjert Lage Dyndal, militærforsker ved Forsvarets høgskole og medforfatter av boken «Når dronene våkner».

Christoffer Conrad Eriksen, jurist, med erfaring fra bl.a. Institutt for offentlig rett.

Måten militæret gjennomførte operasjonen

På norsk side vurderte regjeringen og Stortinget at den militære gjennomføringen var vellykket.

Den norske kontrollen over egne styrkers aktivitet under operasjonen var god.

Utvalget har gjennomgående oppfattet at det norske styrkebidraget og personellet har gjennomført sine oppdrag profesjonelt og med stor grad av ansvarsfølelse.

Men både Forsvarsstaben og Forsvarets operative hovedkvarter, som hadde god oversikt, burde ha videreformidlet og presisert grunnleggende rammer bedre til politisk side.

«Utvalget har merket seg at det ser ut til å foreligge en noe forskjellig situasjonsforståelse på det politiske nivået, i forsvarsledelsen og særlig blant personellet som tjenestegjorde.»

Men politisk og militær ledelse forsto operasjonens karakter, foreliggende risiko og mulige utfall.

Hele mandatet kan leses her.

Underveis i bombingen intervjuet Aftenposten en av de norske pilotene: «Man gjør seg sine tanker selvfølgelig, men jeg er overbevist om at jeg gjør det rette, ellers ville jeg ikke gjort det jeg gjør i dag.»

Svakhet ved Grunnloven

Ifølge Libya-rapporten dokumenterer Libya-oppdraget igjen svakheter ved Grunnloven knyttet til deltagelse i internasjonale operasjoner.

«Grunnlovens bør gi klarere uttrykk for gjeldende rett når det gjelder hvilke internasjonale operasjoner norske styrker kan brukes til, og når og hvordan Stortinget skal involveres,» heter det i rapporten.

Fakta: Derfor grep NATO inn i Libya I februar 2011 brøt det ut opprør mot Libyas mangeårige leder Muammar Gaddafi.

Rapporter beskrev en angivelig betydelig risiko for at Gaddafi forberedte et folkemord på egen befolkning.

Noen uker senere vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon som etablerte en flyforbudssone over Libya og åpnet for bruk av «alle nødvendige midler» for å beskytte sivile.

Fly fra NATO gikk få dager senere til angrep mot libyske regjeringsstyrker, som var på vei til opprørshovedstaden Benghazi.

USAs Afrika-kommando hadde først kommando over operasjonen, men NATO overtok.

NATO-fly gjennomførte de neste månedene nærmere 25.000 angrep mot regjeringsstyrker og infrastruktur i Libya.

Norge deltok i operasjonen med 15 kampfly, som slapp 588 bomber mot ulike mål i Libya. (NTB/Aftenposten)

Fra «nøye planlagt» til «bombing der og da»

Underveis i bombingen fremholdt NATO, Forsvaret og Forsvarsdepartementet at oppdragene ble nøye vurdert på forhånd, og at pilotene i siste instans kunne la være å trykket på utløserknappen.

I NRK Brennpunkt-programmet «De gode bombene» fra 2013 fortelles en helt annen historie fra pilotene.

Her het det at 75 prosent av bombetoktene over Libya var såkalte SCAR-oppdrag (Strike Coordination and Reconnaissance). Det vil si at det var opp til piloten selv å finne egnede bombemål fra cockpiten i F16-flyet.

Jon Hauge

«Norske fly stanset Gadafis angrep på sivilbefolkning»

Lenge ble det hevdet at Libya-operasjonen var en av de mest vellykkede intervensjonene fra et internasjonale samfunnets side i et land der befolkningen trues av overgrep fra egne myndigheter.

I juni 2011 hevdet daværende forsvarsminister Grete Faremo (Ap) overfor norsk presse at «Norske F-16-fly nettopp hadde bombet Gadafis styrker idet de angrep eller forberedte angrep på sivilbefolkning».

Aftenposten spurte om dette står ved lag i dag.

– Vi har ikke kjennskap til annet enn at opplysningene som ble gitt underveis var korrekte, svarte Petersen.

– Må skille mellom politikerne og soldatene

– Det er viktig at krigsdeltagelsen i Libya har vært gjennom en uavhengig gransking, ikke minst for soldatene som har deltatt i operasjonen, sier president i veteranforbundet NVIO, Dag-Magne Lunde.

– Men vi må skille mellom politikerne som har tatt avgjørelsen om å delta i krigen i Libya, og soldatene som løser et oppdrag og gjør jobben de er blitt satt til å gjøre, sier han i en pressemelding.

– Nettopp derfor er det viktig at soldatene våre kan stole på at de avgjørelsene som blir tatt på politisk hold er grundig gjennomgått og begrunnet, så de ikke blir sittende igjen med en følelse av at de har vært med på noe de ikke burde vært med på, sier han.