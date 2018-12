Brannen brøt ut tirsdag ettermiddag i en propantank i kjelleren. Propantanken ble tatt ut, og brannvesenet jobbet med kontrollert nedbrenning. Samtidig ble åtte beboere i tre av husene evakuert.

– Evakuering har opphørt. Brannvesenet har kontroll på gasstanken, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter, ca. klokken 17.30, tirsdag kveld..

Det var et-par timer tidligere, på ettermiddagen 2. juledag, at Sør-Øst politidistrikt meldte på Twitter om at de evakuerte tre hus i nærområdet etter røykutvikling i et hus på Notodden.

Røyken viste seg å komme fra en brennende propantank i kjelleren, forteller André Kråkenes, operasjonsleder i Sør-Øst Politidistrikt. Han forteller at det ikke er noen personskader og at brannvesenet hadde god kontroll.

– Propantanken ble båret ut nå og det er snakk om en kontrollert nedbrenning av den. Men vi måtte evakuere tre hus i nærheten for å være på den sikre siden, forteller Kråkenes. Det kunne være fare for at propantanken eksploderte, derfor ble åtte personer evakuert fra husene rundt.

Ved 17.30-tiden var altså faren over, og beboerne kunne vende hjem til sine boliger.