Brann i propantank – tre hus evakuert

Det melder Sør-Øst politidistrikt på Twitter. De evakuerer tre hus i nærområdet etter røykutvikling i et hus på Notodden.

Røyken viste seg å komme fra en brennende propantank i kjelleren, forteller André Kråkenes, operasjonsleder i Sør-Øst Politidistrikt. Han forteller at det ikke er noen personskader og at brannvesenet har rimelig kontroll.

– Propantanken er båret ut nå og det er snakk om en kontrollert nedbrenning av den. Men det er evakuert tre hus i nærheten for å være på den sikre siden, forteller Kråkenes. Det kan være fare for at propantanken eksploderer, derfor ble åtte personer evakuert fra husene rundt.

Politiet vet ikke nøyaktig hvor stor propantanken er, men siden den ble båret ut er den ikke veldig stor.

