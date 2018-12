Den norske værvarslingstjenesten Yr er populær på den andre siden av kloden, både i Sør-Afrika, Australia og deler av Sør-Amerika.

Stein Ringstad har studert seks-syv år i Australia. Han er snart ferdig med profesjonsutdannelsen sin i psykologi og har kjørt mye rundt på den australske landsbygda.

– Når de lokale – ofte gårdbrukere – spør meg hvor jeg kommer fra, og når jeg svarer at jeg er fra Norge, sier de: «Ah, Norge! Vet du, jeg bruker den norske værappen Yr.»

– Det har i hvert fall skjedd 15–20 ganger, forteller Ringstad, som nå har begynt å si: «Let me guess – you use Yr!» hver gang noen vil kommentere at han er norsk.

Han har fått høre fra de australske bøndene at de synes det australske værvarselet er unøyaktig sammenlignet med norske Yr. Selv bruker han også Yr regelmessig og synes det har vært forbausende treffsikkert på den andre siden av kloden.

Bruker samme data som andre

Forsker Ivar Ambjørn Seierstad ved Senter for utvikling av varslingstjenesten på Meteorologisk institutt har ansvar for kvaliteten på algoritmene som ligger til grunn for varslene på Yr, og at de treffer slik de skal.

Han forteller at de bruker samme algoritmer som flere andre land for de internasjonale varslene, nemlig data fra det europeiske værvarslingssenteret ECMWF i England.

– For Norge og Norden er våre varsler mer sikre enn andre lands, her bruker vi lokale data. Men globalt sett stiller vi nok likt som de andre, sier han.

– Våre «heatmaps» viser at Yr har såkalte «hot spots» av brukere i mange forskjellige land. Men dette har ikke endret seg så mye i løpet av årene. Vi var tidlig ute med denne gratistjenesten, og de miljøene som plukket den opp i starten har fortsatt å bruke nettstedet og appen, forteller han.

Halvparten av trafikken på Yr skjer i Norge, resten i utlandet spredt over 200 land i hele verden.

I de aller fleste andre europeiske land må man fremdeles kjøpe tilgang til værvarsel, og det er noe av forklaringen på Yrs popularitet.

Varsler for 11 millioner steder

Seierstad påpeker at ikke bare varslingen, men også presentasjonen betyr mye for Yrs popularitet, og den er det NRK som står for.

Ingrid Støver Jensen i NRK er produktutviklingssjef for Yr og redaktør for nettstedet.

– Mange værtjenester bruker kart – Yr har nok skilt seg ut ved måten vi presenterer varslene på, sier hun.

– Yr var tidlig ute med et godt stedsnavnssøk, noe som gjør at folk opplever at de får værmelding på sitt sted. I dag har vi værvarsler for over 11 millioner steder i verden. Vi får tilbakemeldinger fra brukerne om at de opplever Yr som en brukervennlig og treffsikker værtjeneste.

Av de mer eksotiske landene utenom Europa kommer Sør-Afrika høyest opp blant brukerne av app og nettsted, på 5. og 6. plass blant landene. Blant 20 land med flest Yr-brukere ligger også Brasil, Chile, Argentina, Australia, New Zealand og Russland.

– Selv om vi lager Yr primært for norske forhold, er vi stolt over at vi har brukere så mange forskjellige steder i verden. Det viser at vi gjør noe som er bra, sier Støver Jensen.

Også hun får høre rapporter fra folk som har kommet over Yr-brukere på de mest avsidesliggende strøk i verden.

Fakta: Dette er yr Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt, og er i dag blant de aller største værnettstedene i Europa. Værvarslingstjenesten ble lansert i 2007 og har flere millioner brukere hver uke. Meteorologisk institutt er ansvarlige for datagrunnlaget og det faglige innholdet på Yr. NRK er ansvarlig for presentasjon, design, redaksjonelt innhold og leveransen av varslene til brukerne. Kilde: yr.no

Nyttige tilbakemeldinger

Hun påpeker at de mange brukerne er en stor fordel for utviklingen av Yr.

– Engasjerte brukere gir oss nyttige tilbakemeldinger, både på varsler og tjenesten. Disse tilbakemeldingene bruker vi aktivt og forbedringer kommer brukerne til gode, sier hun.

– Folk melder om funksjonalitet de ønsker, ting de liker og ikke liker – eller ikke forstår. Vi tar det med oss videre i produktutviklingen i NRK.

Det er også mange som melder fra til Yr når de opplever at varselet ikke stemmer. Denne informasjonen brukes systematisk av Meteorologisk institutt for å korrigere varslene.

– Kvaliteten på varslene er målt siden 2007, og Meteorologisk institutt kan se at treffsikkerheten på varslene har økt, påpeker hun.