Trine Skei Grande om bilbrannen hos justisministeren: – Et sterkt angrep på ytringsfriheten

– Det er aldeles tragisk at man angriper representanter for demokratiet vårt. Det er et sterkt angrep på ytringsfriheten. Det er et sterkt angrep mot styringssystemet vårt og den åpenheten vi har i det norske samfunnet som gjør at vi statsråder kan leve vanlige liv i vanlige hus nært folk, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB.

Justisministerens bil sto parkert utenfor boligen hans i Oslo. Klokken 1.41 natt til søndag ble politiet varslet av en forbipasserende om at bilen brant.

Terje Pedersen / NTB scanpix

PST: Åpenbar sammenheng

Politiets sikkerhetstjeneste sier til Aftenposten ved 8.30-tiden at det er en «åpenbar» sammenheng mellom denne og tidligere hendelser hos justisministeren.

– Det sier seg selv etter de hendelsene som har vært. PST ser hendelsene i sammenheng og selvfølgelig også nattens hendelser inn i det, sier en talsperson for PST som ikke vil ha navnet sitt på trykk.

– Følger dere et spesielt spor i etterforskningen?

– PST har ikke hatt noen pågripelser i saken foreløpig.

PST opplyser at de har vært på stedet etter bilbrannen, men vil ikke gå i detalj om hvilke sikkerhetstiltak som nå blir gjort. NTBs bilder fra stedet viser imidlertid skilter som forteller at området er kameraovervåket.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Redd for avstanden som skapes

Venstre-lederen forteller at hun er engstelig for at det skal bli nødvendig med strengere sikkerhetstiltak rundt statsrådene.

– Jeg er redd for avstanden som kan skapes hvis vi må ha sikkerhetsrutiner som vi ser i andre land rundt statsrådene. Da kommer demokratiet vårt til å miste mye, sier hun.

Også KrFs tidligere leder Knut Arild Hareide gir sin støtte til Wara. På Facebook kaller han nattens hendelser «et angrep på våre verdier og et angrep på vårt demokrati».

– Dette er ikke bare et angrep mot Wara og hans familie – men mot det åpne samfunnet vi ønsker med nær kontakt mellom politikere og folket. Det er ofte en belastning å være nærstående av politikere. Vi forstår og føler med familien Wara i det ubehag og den utryggheten de opplever nå, skriver han.

Raskt slukket

Det var VG som først omtalte bilbrannen. Til NTB forteller operasjonsleder Magne Olsvoll i Oslo politidistrikt at brannen raskt ble slukket. Han kjenner ikke til skadeomfanget. Operasjonslederen ønsker ikke å kommentere om de mistenker at brannen var påsatt.

– Vi har vært der ute og gjort tekniske og taktiske undersøkelser. Nå er saken overført til PST som følger den opp og etterforsker videre, sier Olsvoll.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Gjentatte hendelser

Justisministeren opplevde i desember å få både huset og bilen sin nedtagget med hakekors og ordet «rasist», i tillegg til at bilen ble forsøkt påtent.

I januar var det branntilløp i søppelkassen på adressen. I februar ble det funnet brennbar væske under justisministerens bil.

Forrige lørdag rykket politiet ut til Wara etter at det ble funnet et brev i postkassen hans. Ifølge politiet inneholdt brevet verbale trusler.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Teaterstykke viste Waras bolig

Den første hendelsen i desember skjedde etter at Black Box Teater i sin forestilling «Ways of seeing» viste flere filmklipp av boligene til kjente personer. Filmene viste Waras eiendom, samt flere andre personer med tilknytning til Frp, Høyre, NATO og nettstedet Resett. Det er ikke konstatert noen sammenheng mellom teaterstykket og hendelsene ved Waras bolig.

PST forteller til Aftenposten søndag morgen at det har vært mye spekulasjoner rundt en eventuell sammenheng med teaterstykket, men kan ikke si noe mer om det er slik.

Teatersjef for Black Box Teater, Anne-Cécile Sibué-Birkeland, sa til Aftenposten i desember at de ikke var blitt kontaktet av politiet og at hun håper de ikke har inspirert til hendelsen på Waras bolig i desember.

– Vi kan ikke spekulere på motivene og har aldri gjort noe for å fremprovosere vold. Det er ingenting som tyder på at det er en direkte sammenheng mellom forestillingen og det som skjedde, sa Sibué-Birkeland.