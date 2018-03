Mann i 20-årene døde etter fall fra stor høyde. En mann er pågrepet etter dødsfall i Fyllingsdalen.

Politiet opplyser at en mann i 20-årene ble funnet død utenfor en boligblokk i Dag Hammarskjölds vei i Fyllingsdalen, like før klokken 05.00 fredag morgen.

Den avdøde hadde skader etter fall fra stor høyde.

Ifølge politiet er omstendighetene rundt dødsfallet uklare. Det ble derfor satt i gang en bred etterforskning for å avklare hva som har skjedd.

Avhørt i om lag fire timer

Fredag pågrep politiet en mann i forbindelse med etterforskningen. BT har fått opplyst han og den avdøde kjenner hverandre.

Den pågrepne er i første halvdel av 20-årene og har tilhørighet til Fyllingsdalen.

Ørjan Deisz

Avhøret av mannen ble avsluttet ved midnatt. Da hadde avhøret vart i om lag fire timer.

– Det er foreløpig lite jeg kan si, sier mannens forsvarer Bjarte Aarlie til BT, natt til lørdag.

Anklagene mot mannen gjelder kroppskrenkelse, hvor han skal ha utøvd vold mot den nå avdøde mannen i forkant av dødsfallet. Etter det BT kjenner til er det ikke tatt stilling til varetektsfengsling enda.

Bjørn Erik Larsen

Bjørn Erik Larsen

Utelukker ikke uhell

– Siktede ble pågrepet helt udramatisk. Vi har kjennskap til at han var på åstedet. Han er siktet for å ha utøvd vold mot den nå avdøde i løpet av natten, sa politiadvokat Inger-Lise Høyland fredag ettermiddag.

Av hensyn til etterforskningen og videre vitneavhør ville politiadvokaten ikke opplyse mennenes etnisitet, bosted eller eventuelle tilhørighet til bydelen.

Bjørn Erik Larsen

Bjørn Erik Larsen

Verken avdøde eller siktede betegnes som kjenninger av politiet. Et fall fra høyblokken er én av teoriene politiet undersøker. De utelukker ikke at fallet kan skyldes et uhell.

Den avdøde skal ha blitt funnet like i nærheten av blokkens inngangsparti. Politiet mener han falt fra syvende etasje. Avdøde ble sendt til obduksjon på Gades Institutt.

Ørjan Torheim

Balkongene pusses opp

Den avdøde skal ha falt fra en av blokkens balkonger.

– Balkongene er under oppussing, og det er satt opp midlertidige gjerder som er høyere enn de originale, sier styremedlem i borettslaget Jan Arthur Pedersen, til BT fredag kveld.

Styret har fått beskjed om at gjerdene var godkjent og sikkerheten ivaretatt.

– Verken styret eller borettslaget for øvrig har fått noe informasjon. Jeg vet ikke engang om den unge mannen bodde her. Politiet har gått her i hele dag, men sier ingenting, sier Pedersen.

Bjørn Erik Larsen

Stengt av leilighet

Politiet jobbet hele fredag med åsteds- og kriminaltekniske undersøkelser på stedet. De har allerede avhørt flere vitner, og det planlegges en rekke nye avhør.

Politiet hadde stengt av leiligheten og balkongområdet som mannen skal ha falt fra.

Politiadvokat Høyland vil ikke si om den påståtte voldsutøvelsen skal ha skjedd innendørs eller utendørs, eller hvor godt de to mennene kjente hverandre.

Bjørn Erik Larsen

Saken oppdateres fortløpende, fra Bergens Tidende.