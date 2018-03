Sjåføren som ble skadet i kollisjonen forteller til TV2 at han tirsdag kveld kjørte mot ankomsthallen på Oslo Lufthavn Gardermoen, men at det var svært glatt på veien.

Bussjåføren klarte ikke å stanse. Dermed kjørte han inn i bussen foran, som igjen kolliderte i en tredje buss som sto parkert, skriver TV2.

– Jeg fikk meg en skikkelig smell i nakken. Dessuten var jeg redd og sjokkert etter ulykken, sier sjåføren til TV2, som har snakket med sjåføren, som ønsker å være anonym.

I stedet for å hjelpe bussjåføren, begynte flere personer ved ankomsthallen å ta bilder av sjåføren og ulykkesstedet.

– Jeg reagerte med sjokk. Ingen kom bort og spurte hvordan det gikk med meg. De tok noen bilder, og så gikk de sin vei, forteller sjåføren.

– Det handler om å bry seg. De så at jeg hadde smerter og trengte hjelp. Jeg ba den ene mannen om å slutte å ta bilder av meg, men da kjeftet han tilbake og svarte at «han kunne ta så mange bilder han ville». Folk bør skamme seg, sier sjåføren.

Til slutt kom nødetatene til stedet, og bussjåføren fikk hjelp. Han ble sendt til legevakten, hvor han ble skrevet ut onsdag. Til tv-kanalen sier han at han aldri har opplevd noe lignende som episoden tirsdag.

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Sjåføren jobber for busselskapet Nettbuss. Dag Bones, kommunikasjonssjef i selskapet, sier til TV2 at det er en ukultur at folk tar bider av hendelser og sprer dem i sosiale medier og til pressen.

– Det er svært betenkelig at man gjør dette fremfor å sjekke tilstanden til en person som er skadet i en ulykke, sier Bones til TV 2.

Veitrafikkloven sier at man er pliktig til å stoppe og hjelpe personer eller dyr som er kommet til skade i en trafikkulykke.