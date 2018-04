Drapssiktet eksmann blir fremstilt for varetekt

Mannen har vært inne til et innledende avhørt og erkjenner ikke straffskyld. Han blir fremstilt for varetektsfengsling torsdag eller fredag, opplyser Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

– Funn på stedet tilsier at avdøde har vært utsatt for en kriminell handling. Vi kan ikke si noe om dødsårsaken av hensyn til den videre etterforskningen som pågår nå. Vi etterforsker bredt både teknisk og taktisk. Etterforskningen vil avdekke om siktelsen mot mannen styrkes eller svekkes, sier politiadvokat Bjørn B. Sæter i Sørøst politidistrikt.

Eksmannen ble pågrepet i Harstad tirsdag. Paret bodde sammen i Troms før kvinnen flyttet til Notodden. Sammen har de en datter på ett år. Jenta var til stede i leiligheten der den døde moren ble funnet. Politiet opplyser at barnet er fysisk uskadd, og at barnevernet tar hånd om henne.

– Dette er en tragisk hendelse på et lite sted, og det berører oss ekstra når et barn også kan ha vært vitne til dette, sier etterforskningsleder Bjørn Flåta.

Angivelig krenket på gata

Politiet bekrefter at avdøde er marokkansk statsborger. Eksmannen er også utenlandsk statsborger.

Kvinnen anmeldte ham for vold i 2016. Saken ble etterforsket, men henlagt på bevisets stilling. Sæter sier at det er et punkt politiet vil se nærmere på.

I forbindelse med samvær med det felles barnet, skal han ha krenket kvinnen på gata på Notodden i juni i fjor. Politiet bekrefter at kvinnen anmeldte mannen for en krenkelse.

Advokat Tom Ovesen i Harstad er oppnevnt som forsvarer for den siktede 53-åringen, skriver Harstad Tidende.

Han har hatt en samtale med sin klient og er kjent med at han fremstilles i et fengslingsmøte i Telemark torsdag.

Kvinnen fikk foreldreansvaret

Kvinnen fikk ifølge en rettsavgjørelse i Trondenes tingrett i mars i år fullt foreldreansvar for datteren, mens mannen fikk svært begrenset samværsrett, skriver Harstad Tidende.

Ifølge Varden var det barnet som førte til at kvinnen ble funnet. Hun skal ha blitt funnet gråtende i oppgangen der de bodde. Kvinnen møtte mandag ikke opp på voksenopplæringen der hun gikk, og datteren kom ikke til barnehagen.

Kvinnen skal ha flyttet til Notodden i desember 2016. Avisen har fått opplyst at hun fikk tilbud om beskyttelse, men at hun ikke ønsket det.