Kontrollkomiteen skal behandle Innovasjon Norge-saken

– Dag Terje Andersen og jeg har gått gjennom svarene og forholdene vi så langt ser, og har kommet frem til at det er flere spørsmål å stille. Dag Terje kommer til å ta saken opp i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Aps næringspolitiske talsmann, Terje Lien Aasland.

Per Otto Dyb trakk seg med umiddelbar virkning som styreleder for Innovasjon Norge etter det han oppfattet som instruksjon av styret fra næringsministeren. Han mener Torbjørn Røe Isaksen nektet styret å behandle ansettelsesforholdet til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth på et styremøte i mars.

Aasland har tidligere stilt flere spørsmål til næringsministeren om saken, men er ikke fornøyd med svarene han har fått.

Ord mot ord

Uenigheten står om hva som ble sagt mellom Isaksen og Dyb i et telefonmøte de to hadde 28. februar. Isaksen sier han sa at Næringsdepartementet mente det var uheldig at styret skulle behandle Traaseths stilling, ettersom Dyb ikke var innstilt til gjenvalg og skulle tre av om kort tid.

Han sier han understreket i samtalen at det ikke var snakk om instruksjon fra departementet sin side.

Dyb på sin side oppfattet beskjeden som en klar instruksjon, og ga få dager etter beskjed om at han trakk seg fra vervet.

– Vi må få mer klarhet i hva som faktisk ble sagt, sier Aasland.

Han viser til at næringsministeren i Politisk Kvarter tirsdag sa at det han sa til styrelederen ikke var et «velmenende råd», men en klar mening om at prosessen som over tid hadde vært knyttet til daglig leder skulle fjernes fra dagsorden på styremøtet.

Må avklare om retningslinjer er brutt

– Det er også naturlig å spørre om hva slags kommunikasjon det har vært mellom styreleder og eier i tidligere faser, sier Aasland.

Han sier Andersen vil foreslå at Kontrollkomiteen stiller ytterligere spørsmål til næringsministeren.

– Vi er opptatt av at det skal være ryddige forhold og at retningslinjer og eierstyringsprinsipper følges. Det er viktig å få klarhet i om det har vært brudd på disse, sier Aasland.

Dag Terje Andersen har foreløpig ikke svart på Aftenpostens henvendelser.