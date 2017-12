Veddemål på jobben: «De hadde satt 500 kr på om jeg hadde silikonpupper eller ikke.»

– Dette er både overraskende og selvfølgelig sjokkerende, sier Benedikte Løvdal, daglig leder i bransjeforeningen Kreativt Forum.

Facebook-gruppen #Kommunikasjonssvikt har samlet inn anonymiserte historier om seksuell trakassering fra kvinner som jobber med reklame og kommunikasjon. Bransjenettstedet Kampanje gjengir en rekke av historiene, samt fortellinger om trakassering redaksjonen selv kjenner til.

– «Hore»!

Samlingen forteller om alt fra tafsing og slibrige meldinger til nærgående hender under bordet og kvelertak. Én kvinne beskriver hvordan en markedssjef kom inn på møterommet til to kvinner og fortalte at han hadde fått en god idé: «Hva om dere for hver dårlige idé, kler av dere plagg for plagg?». En annen medarbeider fikk høre at to ledere i firmaet hadde et veddemål: «De hadde satt 500 kr på om jeg hadde silikonpupper eller ikke.»

En blir kalt «hore» på jobb, en annen opplever å få kundens hender inn under trusen. Sjefene ved samme bord lar tafsingen passere. Noen forteller om fysiske omfavnelser som ender i et kvelertak, andre at de blir stemplet som «mannevonde» om de varsler.

«En i toppledelsen var veldig glad i å tafse på jentene. Alle visste dette, det var ingen hemmelighet», forteller en av de anonyme kvinnene og beskriver en episode da lederen begynte å ta rundt henne. «[Han] tok rundt meg og begynte å stryke meg både her og der». Da hun reagerte, skal lederen ha svart at ingen av de andre jentene klaget.

Kampanje skriver at initiativtagerne har fått inn tilsammen 86 anonyme rapporter fra kvinner som jobber i eller for et byrå i bransjen. Av disse historiene beskriver nærmere én fjerdedel hendelser fra 2017.

Kreativt Forum

Kunder trakasserer mens sjefene ser på

Svært mange av historiene inneholder svært krenkende seksuelle handlinger mot kvinner utført av mannlige sjefer, kolleger og kunder. Det kommer dessuten frem at i mange tilfeller blir ikke de rapporterte sakene håndtert og tatt videre i bedriftene. Noen opplever det motsatte, å bli latterliggjort og tiet ihjel.

– Hva synes du om en slik kultur i bransjen?

– Det er skummelt og litt tabloid å kalle dette for en bransjekultur. Men det er ingen tvil om at dette er en rekke episoder som ikke burde ha skjedd og som ikke bør skje igjen. Jeg tror det er åpenbart nå at det i en rekke bransjer finnes personer som ikke har lært seg normal folkeskikk. Nå må vi få en kultur som gjør det mye tydeligere hva som er retningslinjene for hvordan det er greit å oppføre seg og hvordan det ikke er greit å oppføre seg på jobb, både når det gjelder seksuell trakassering og annen trakassering, sier Benedikte Løvdal i Kreativt Forum.

Bransjen er selv i ferd med å kartlegge hvor omfattende problemet er. Tall fra en pågående undersøkelse legges frem førstkommende fredag, samtidig med at mediebransjens interne spørreundersøkelse skal publiseres. En annen, mindre undersøkelse gjengitt i Kampanje i slutten av november, refererte at hele 45 prosent i bransjen hadde opplevd seksuell trakassering.

– Dette dreide seg om en temperaturmåler, den var ikke fra et representativt utvalg. Jeg håper for all del at tilstanden er bedre i bransjen som helhet. Det er en bredere kartlegging vi nå jobber med. Men det er ingen tvil om at hele denne debatten viser at det har fått lov å utvikle seg, på tvers av bransjer, en kultur som ikke hører hjemme i det 20. århundret, sier Løvdal.

– Hva skjer nå?

– Det blir viktig å få klare rutiner, som er godt kjent, slik at alle vet hvordan man skal håndtere situasjoner som oppstår.

– Det burde ikke være vanskelig selv om alkohol er involvert

Bård Gudim/Norsk kommunikasjonsforening

Også daglig leder Therese Manus i Kommunikasjonsforeningen er overrasket og sjokkert over historiene.

– Jeg leste blant annet legenes historier. Det er forferdelig ille at det er sånn, for det skal ikke være sånn. Jeg er overrasket over at det er så utbredt, sier Therese Manus til Kampanje. Hun sier de ulike bransjeforeningene nå bør gå sammen for å ta tak i dette.

Hun mener ikke at det som kommer frem kan forklares med at bransjen har mange sosiale settinger hvor det er alkohol involvert.

– Grensene bør være tydelige uansett. Jeg tror folk egentlig skjønner hva som er akseptert og ikke akseptert, hva som er overgrep og hva som er en uskyldig flørt. Dette burde egentlig ikke være vanskeligere selv om alkohol er involvert.

En rekke bransjer har nå samlet historier som belyser hvordan trakassering konkret skal ha foregått i ulike fagmiljøer. Finansbransjens oppgjør gjengis i Dagens Næringsliv lørdag, mens blant andre skuespillere og musikere tidligere har gått ut i Aftenposten.

Fredag fortalte Aftenposten om oppropet #utentaushetsplikt, om 3200 leger og medisinstudenter som vil ha slutt på trakassering og maktmisbruk: «Du viser jo alle den fine rumpa di hele tiden, er du klar over hva den gjør med meg?»