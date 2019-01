Juryen vil fortsette sitt arbeid førstkommende lørdag og eventuelt søndag, heter det i en pressemelding.

Hvis lagrettens kjennelse foreligger i løpet av helgen, vil det bli satt rett.

Vurderer anke til Høyesterett

Dersom Jensen igjen blir funnet skyldig i korrupsjon og medvirkning til hasjinnførsel, kan saken havne i Høyesterett.

Det sier Jensens forsvarer John Christian Elden til NRK.

Han mener loven som ble brukt til å hindre Eirik Jensen og forsvarerteamet innsyn i opplysninger påtalemyndigheten sitter på, er i strid med menneskerettighetene.

I løpet av ankesaken i Borgarting lagmannsrett har Elden flere ganger protestert mot at Spesialenheten har vist til en kjennelse med grunnlag i straffeprosesslovens § 242a for å hindre innsyn i opplysninger om det hemmelige nasjonale prosjektet som Jensen deltok i en årrekke.

Elden mener at dette i seg selv burde kunne føre til frifinnelse, men dette er lagdommerne uenige i.

Høyesterett behandler ikke skyldspørsmål, kun anker som gjelder saksbehandlingsfeil, lovanvendelse og straffeutmåling.

– Vi mener at det er loven som er i strid med menneskerettighetene her, og det er et spørsmål som eventuelt Høyesterett må ta stilling til, ikke lagmannsretten, sier Elden til NRK.

Langvarig rådslagning

Om rådslagningen trekker ut, kan det være til Jensens fordel, mener forsker og tidligere lagdommer Lars-Jonas Nygard. Graden av tvil vil være avgjørende for utfallet.

– Jeg vil nok tro at der det blir en langvarig rådslagning, blir svaret nei. Dersom juryen er for å svare ja på skyldspørsmålet, kan de komme ut raskere, uttalte Nygard til NTB torsdag.

Han trodde da juryen vil komme med sin kjennelse etter lunsj på fredag og viste til at saker med mange enkeltavgjørelser sjelden tar mer en tre-fire dager.

Nygard påpekte også at juryen har hatt ukentlige rådslagninger under hele den fem måneder lange rettssaken.