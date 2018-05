I løpet av syv år skal Hæren ha på plass rundt 1200 soldater i Finnmark med stridsvogner og andre tunge våpen. Det er nesten like mange som da man startet avviklingen av hærstyrker i Finnmark på 1990-tallet.

Stortinget har vedtatt å bygge opp igjen Hæren i Finnmark på grunn av det nye og vanskeligere forholdet til Russland, og på grunn av faren for det som kalles hybridkrig, mindre fremstøt mot Norge fra statlige eller ikke-statlige styrker.

Landforsvaret i Finnmark skal bestå av:

en «stridsgruppe» på 180 soldater som skal være på plass i 2019

en videreutvikling av denne styrken til en kavaleribataljon med stridsvogner, CV90 stormpanservogner og tilsammen 400 soldater i 2025

et jegerkompani på 200 soldater som skal styrke Grensevakten (ca. 600 i dag), og som skal være på plass i 2022

et styrket heimevern med to nye avdelinger, nye våpen og nye kjøretøy

Frederik Ringnes, Forsvaret

Fakta: Slik var Hæren i Finnmark før Garnisonen i Porsanger (GP) var navnet på hæravdelingene som tidligere holdt til i Porsanger og Karasjok kommuner. På det meste hadde garnisonen 1500 soldater der en infanteribataljon med bl.a. stridsvogner, feltartilleri og en jegertropp utgjorde mesteparten. Mot slutten av 1990-tallet kom man til at det ikke var behov for en såpass stor hærstyrke i Finnmark, og GP ble avviklet. I dag er det ifølge Forsvaret selv rundt 100 ansatte på Porsangermoen, de fleste knyttet til Heimevernet (HV). Nå finner i praksis en gjenoppbygging av GP sted med færre soldater, men med flere tyngre våpen.

Forsvaret

Derfor høster satsingen skryt – og skepsis

– Signaleffekten er viktig. Vi markerer en forpliktelse og et ansvar for vår nordlige landsdel, sier uavhengig forsvarsekspert Jacob Børresen.

– Problemet er avstandene. Uten helikoptre og landgangsfartøyer tar det lang tid å flytte styrker rundt i Finnmark, mens f.eks. Russland har vist at de via luftveien kan flytte personell og tunge våpen raskt, sier Børresen.

Frederik Ringnes, Forsvaret

Dette pekes på som store svakheter ved det planlagte forsvaret i Finnmark:

Hærstyrkene skal etter planen få luftvern først i 2025.

Det finnes ikke planer for å skaffe Hæren helikoptre til transport av større grupper soldater eller tungt utstyr.

Norges stridsvogner er utdaterte. Det vil ta mange år å skaffe nye.

DET ER INGEN NYHET AT Forsvaret ikke kan forsvare Norge. Det er verre at det lille forsvaret Norge har, ikke virker som det skal.

– Ender vi dermed opp med en symbolsk styrke?

– Nei. Med forsterkning av Grensevakten, med et HV med andre typer våpen og en kavaleribataljon i Porsanger vil det helt opplagt være nok tilstedeværelse til å skape et dilemma for en motstander. Det blir hverken lett å landsette styrker eller gjøre noe «under radaren», sier HV-sjef Eirik Johan Kristoffersen.

Fakta: Dette er Hærens kampavdelinger i dag Ifølge Forsvaret selv består Hærens viktigste kampavdelinger i dag av ca. 1160 profesjonelle soldater og drøyt 1000 vernepliktige. Det er det tallet man får om man legger sammen Panserbataljonen, Telemark bataljon, 2. bataljon, Artilleribataljonen og garnisonen i Porsanger. 2. bataljon skal etter planen legges ned og erstattes av sivile som har gjennomført førstegangstjeneste, og som skal kalles inn til årlige repetisjonsøvelser.

Henrik Røyne, Forsvaret

Legger ned stridsklar avdeling i sør

For resten av Norge er prisen høy for å prioritere Hæren i Finnmark.

Først rammes det som kalles Kampeskadronen, som i dag holder til på Rena nord for Elverum. Det er en stående kampavdeling med tunge våpen som kan settes inn i en krigssituasjon.

Avdelingen opphører å eksistere, opplyser talsmann for Hæren Aleksander Hage til Aftenposten.

Dette blir igjen i sør

Tilbake på Rena er Telemark bataljon. Det er svært godt trente soldater, men gjennom året er mange av dem bundet opp i oppdrag for NATO eller FN rundt om i verden.

På Rena er også elitesoldatene i Forsvarets spesialkommando. De er få, og også jevnlig involvert i oppdrag utenlands.

For øvrig finnes det i sør ulike utdannings- og støtteavdelinger, på Rena og Terningmoen, samt Garden i Oslo. Garden, i dag med ca. 1000 vernepliktige, er med årene blitt en tyngre og bedre trent hæravdeling. Den har vakt og sikring som hovedoppdrag. I tillegg kommer Heimevernet.

– Dette viser både hvor liten Hæren er og hvor lite Forsvaret er. I dag har Hæren ingen avskrekkende virkning, og den har ingen utholdenhet, sier Jacob Børresen.

– Har Norge egentlig behov for hærstyrker i sør?

– Et troverdig forsvar, som vi som en suveren stat er forpliktet til å ha, kan ikke bare innrettes etter geografi. Det er viktig å ha forsvar også i Sør-Norge, der flest bor, sier Børresen.

Også Hæren er spurt om det nå dokumenteres hvor sårbar den er.

I en e-post svarer talsmann Hage: «Hærens ressurser utnyttes maksimalt. At det etableres en ny, mekanisert avdeling i Finnmark er en klar styrke for forsvaret av Norge.»