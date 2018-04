Innbruddstyv tatt på fersk gjerning i Bærum – hoppet i elv

– Vi fikk melding om at en innbruddsalarm hadde gått hos produksjonsselskapet Flash Studio i Sandvika og at flere personer var blitt sett på kamera. Studioet ligger midt i sentrum så vektere og politiet var raskt på plass, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Da politiet og vekterne kom til stedet la to menn på sprang. En vekter klarte å ta igjen den ene mannen som da valgte å hoppe i Sandvikselva, ifølge politiet.

– Det var fint at vekteren fikk hjulpet han opp av elven før han frøs i hjel. Han er nedkjølt og blir tatt hånd om av ambulanse, sier Hekkelstrand.

Politiet konstaterer at den andre personen klarte å komme seg unna. Politiet sikret tidlig tirsdag morgen spor på stedet og jobber på stedet for å få oversikt over hvorvidt de to innbruddstyvene klarte å få med seg noe.

– De har i hvert fall gjort en god innsats for å få med seg noe, sier operasjonslederen.

Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokken 5.28.