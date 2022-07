To kvinner siktet etter Sian-påkjørsel. Sier de handlet i selvforsvar.

Både sjåføren og passasjeren i bilen som veltet bilen Sian-leder Lars Thorsen kjørte, er siktet.

Sian-leder Lars Thorsen satt i bilen som ble presset ut av veien av en annen personbil.

3. juli 2022 16:43 Sist oppdatert nå nettopp

Ingen av de to siktede kvinnene etter Sian-påkjørselen lørdag ettermiddag, erkjenner straffskyld.

Det bekrefter politiadvokat i Oslo politidistrikt Aase Schartum-Hansen overfor Aftenposten.

Sjåføren av bilen er siktet for grov kroppsskade. Hun sitter i arresten på Grønland politistasjon. Passasjeren er siktet for medvirkning til grov kroppsskade.

De to siktede forklarte seg til politiet på stedet. Begge hevdet å ha handlet i selvforsvar, opplyste politiet søndag.

Det var VG som først meldte om siktelsen av de to kvinnene.

Bilen med Sian-aksjonistene i havnet på taket på E6 ved Mortensrud etter at en bil presset den av veien. Det satt fem personer i bilen. Én av disse ble sendt til sykehus etter påkjørselen. De fire andre ble sendt til legevakten for behandling av lettere skader.

Politiet opplyste søndag at ingen av de involverte er alvorlig skadet.

Skal undersøke koranbrenningen

Påkjørselen skjedde etter at Sian arrangerte en uannonsert koranbrenning i en rundkjøring utenfor Søndre Nordstrand muslimske senter på Mortensrud.

Dette var etter at de hadde fått avslag fra politiet om å ha en aksjon på Eidsvolls plass foran Stortinget.

Politiet opplyser til Aftenposten at de skal undersøke omstendighetene rundt koranbrenningen. Koranbrenning er ikke en ulovlig handling i seg selv, men politiet skal nå i ettertid vurdere om det var noe straffbart ved selve aksjonen.

– Det er en del av etterforskningen, sier Schartum-Hansen.

Politiet har video fra begge biler

Politiet forsøker nå å kartlegge hendelsesforløpet.

– Vi har video fra begge bilene som var involvert i hendelsen, sier Schartum-Hansen.

Aftenposten publiserte lørdag en video av hendelsen. Den viste en grå Mercedes kjøre inn i den militær-utseende bilen med Sian-aksjonistene i.

Politiadvokaten kunne søndag ikke si noe mer om hvor lenge de to bilene hadde kjørt ved siden av hverandre eller hva som hendte fra aksjonistene brente koranen på Mortensrud til påkjørselen fant sted.

Begge i bilen ble pågrepet

Sjåføren av Mercedesen ble pågrepet i går. Passasjeren ble først pågrepet søndag. Hun er nå på vei til arresten.

Aftenposten har vært i kontakt med passasjerens forsvarer Ole Petter Drevland. Han ønsket ikke å kommentere hvordan den siktede begrunner at hun handlet i selvforsvar.

VG snakket med passasjeren like etter påkjørselen i går. Til avisen fortalte hun at deres bil ble påkjørt av Sian-aksjonistene først.

– De kræsjet bilen vår først og sprayet den. Vi kræsjet tilbake etterpå i selvforsvar. Bilen deres rullet rundt, sa hun til VG.

John Christian Elden er bistandsadvokat for de fem Sian-aksjonistene som satt i den veltede bilen.

Til Dagbladet omtaler han påkjørselen som et angrep på ytringsfriheten.

– Mine klienter har det bra. De har kommet fra angrepet trygt og greit, men er forundret over at et slikt angrep på ytringsfriheten kan finne sted i Norge, samtidig som de er glade for at PST og politiet alltid beskytter dem, sier han.