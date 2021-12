Flere rørt til tårer under den spesielle julegudstjenesten

Da Norge brått måtte stenge ned rett før jul, fikk presten Thor-André Holten en lur idé: seks julegudstjenester under åpen himmel på Grefsen.

Fungerende sogneprest Thor-André Holten er fornøyd med at 600 personer kunne delta på de seks julegudstjenestene på Grefsen i år.

Med «Glade jul, hellige jul» ble gjestene til den spesielle julegudstjenesten ønsket velkommen av Grefsen menighet.

Flere hundre personer i julestemning trosset kuldegradene for å være til stede under en av de seks julegudstjenestene i kirkeparken utenfor Grefsen kirke julaften.

Den opprinnelige planen var å ha fire store gudstjenester innendørs, men da Norge ble nedstengt enda en gang et par uker før jul, ble løsningen seks korte gudstjenester utendørs.

Det var plass til maks 100 personer på hver av gudstjenestene. Samtlige var fullbooket.

– Jeg synes ikke det er kaldt, sier Daniel Saugstad Hodne (8).

– Det er fint å være her, sier lillesøster Rebekka Saugstad Hodne (6 1/2).

Familien Saugstad Hodne var blant de første som kom til kirkeparken på Grefsen for å delta på julegudstjenesten. Her står Rebekka med broren Daniel og foreldrene Håvard og Maria.

Søskenparet har på seg nisseluer og har med hver sin bamse på gudstjenesten. Luene og nissene fant de i julestrømpen.

Viktig å stoppe opp

– I fjor var første gang jeg ikke var på en gudstjeneste på julaften. Det er fint at menigheten har fått til dette, sier Håvard Saugstad Hodne.

– Det er nydelig med utendørsgudstjeneste. Det kan faktisk bli en tradisjon selv om det ikke er korona. I hvert fall når det er så fint som i dag. Vi har kledd oss godt. Penklærne tar vi på oss når vi kommer hjem, sier Maria Saugstad Hodne.

Hallvard Selstø (9) fikk æren av å lese juleevangeliet under julegudstjenesten på Grefsen. I bakgrunnen sitter fungerende sogneprest Thor-André Holten.

Hun kan røpe at så å si alt er klart for å ta imot gjestene på ettermiddagen.

– Når vi kommer hjem, skal ribben i ovnen. Og så skal vi lage surkål og rødkål. Bortsett fra det har vi klargjort det aller meste, sier Maria.

– Hvor viktig er julegudstjenesten for dere?

– Julen handler ikke bare om gaver. Man bruker mye tid og krefter for å gjøre julen magisk, men det er også fint å stoppe litt opp, svarer Maria.

Tanja Thorsen passet på at de som kom inn i parken for å delta i gudstjenesten, hadde meldt seg på forhånd.

Ble rørt av tårer

Det var fungerende sogneprest Thor-André Holten ved Grefsen menighet som kom på ideen om å ha julegudstjenesten utendørs. Fjorårets gudstjeneste ble heldigital på grunn av koronaen. Derfor var det en opptur å ha flere hundre til stede i år.

– Det var utrolig hyggelig å få legge til rette for at flest mulig fikk feire gudstjeneste også i år. Og rammen rundt kunne vel knapt vært bedre når vi feirer at Jesus ble født, sier Holten.

Han ledet tre av gudstjenestene før en kollega tok over. Hver gudstjeneste var på 20–25 minutter.

– Det er annerledes å gå med så mye klær og lue på en gudstjeneste. Hadde vi hatt gudstjenestene innendørs, så kunne vi maks ha 50 på hver gudstjeneste. Nå kunne vi doble antallet. Interessen viser at vi nok kunne hatt flere, sier Holten.

Det var god plass til å følge smittevernreglene innenfor sperringene i kirkeparken på Grefsen.

Han ble rørt da han så kirkeparken full av folk og hvordan mange ble berørt av å få feire julaftengudstjeneste igjen.

– Jeg så flere som sto med tårer i øynene og var tydelig berørt. Det er tydelig at julesangene og historien om at Gud blir menneske, fortsatt berører og gir håp og tro. I dag tror jeg mange fikk oppleve det vi som kirke ønsker å legge til rette for gjennom hele året: mer himmel på jord.