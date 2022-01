Ekstremværet Gyda herjer på Vestlandet

Molde kommune vurderer å evakuere 90 beboere i et boligfelt i Eresfjord på grunn av fare for flom i Dokkelva som har gått over sine bredder.

- Situasjonen er ikke prekær, men kommunen velger å evakuere innbyggerne i kveld framfor å måtte gjøre det midt på natta, sider ordfører Torgeir Dahl i en pressemelding

På kommunens nettside er det gitt forhåndsvarsel til beboere i boligfelt langs Kanndalsvegen og et boligområde ved Kjempehaugan i Eresfjord om mulig evakuering.

Molde kommune opplyser at de følger situasjonen nøye.