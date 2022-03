Mistenkelig dødsfall i Sandnes

En mann i 40-årene ble funnet død i Sandvedparken i Sandnes søndag formiddag. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall.

NTB

Én time siden

– Saken etterforskes rutinemessig bredt, men det er ingen funn eller opplysninger så langt som gjør at politiet kan konkludere i noen retning, opplyser Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Mannen ble funnet av forbipasserende like før klokken 10. Han kommer fra Eritrea, men bodde i Stavanger, sier operasjonsleder Jøran Solheim til Stavanger Aftenblad.

Skal obduseres

Ifølge Solheim gjør omstendighetene at dødsfallet betegnes som mistenkelig. De har ikke funnet noen våpen.

– Det er begjært obduksjon av mannen, opplyser Solheim. Obduksjonen vil trolig skje mandag.

Politiet har avhørt vitner og gjort undersøkelser på stedet. De ønsker å komme i kontakt med personer som har vært i Sandvedparken, i området nedenfor boligblokkene og Shell-stasjonen i Åsedalen, opplyser innsatsleder Runar Heggen.

– Vi er interessert i å komme i kontakt med folk som har vært i området sent i natt eller tidlig søndag morgen, sier Heggen.

Søker i elv

Politiet har satt opp sperringer over store områder i parken. Krimteknikere gjør undersøkelser, og dykkere fra brannvesenet har søkt i en elv ved parken.

Sandvedparken ligger i Sandnes sentrum.

– Dette er et område hvor det ferdes mye folk. Det gir håp om at noen kan bidra med opplysninger. Mannen lå på et sted hvor det ikke var så lett å se ham, sier Heggen.