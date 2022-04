Tre personer er døde etter snøskred i Lyngen. Det fortsetter en urovekkende trend i fylket.

Tre personer er erklært døde etter å ha blitt tatt av et snøskred i Lyngen i Troms torsdag ettermiddag. Fem av 15 snøskred så langt i mars og april har skjedd i fylket.

7. apr. 2022 15:31 Sist oppdatert 8 minutter siden

– Luftambulansen har nå landet, og lege har erklært tre personer døde, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

Det var ni personer i turfølget. De skredtatte hadde skredsøker på seg, og ble raskt funnet. Ifølge NRK skal det ha vært snakk om et følge med utenlandske skikjørere.

– Innringeren opplyste at tre personer ble tatt av skredet. De øvrige seks har jobbet med å grave frem de tre som ble tatt av skredet, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i politiet til NRK.

Store ressurser i sving i forbindelse med skredet i Lyngen, opplyser politiet videre.

Skredet skal ha gått i Kavringtinden. Nordlys meldte at nødetatene og luftambulansen ble sendt ut etter at de fikk melding om skredet onsdag ettermiddag.

Varslingstjenesten varsom.no melder om at et er betydelig snøskredfare, oransje farevarsel, i store deler av Troms. To personer ble også tatt i et snøskred i Lyngen onsdag, men de ble ikke skadd.

Urovekkende trend i Troms

Onsdag gikk det snøskred i Troms, Rauma, Ørsta og Gjemnes i Møre og Romsdal. Det er også meldt om flere skred i Nord-Norge de siste dagene. Flere personer er tatt og skadet.

For tiden har store deler av Nord-Norge og Nordvestlandet oransje farevarsel for skred. Årsaken er mye nysnø og penvær, ifølge NVE.

Ifølge Varsom.no hadde 92 mennesker omkommet i snøskred siden 2008. I dag økte tallet til 95. Siden vinteren 2011/12 er 583 mennesker tatt av skred. Tallene viser at det særlig er i Troms folk blir tatt av og omkommer i snøskred. Nå har ytterligere tre mennesker mistet livet i skred i fylket.

Fem av 15 skred så langt i mars og april, har skjedd i Troms.

Flere årsaker til skred

Geolog Gustav Pless ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) peker på to årsaker til at den siste tidens ulykker:

Et «komplekst» snødekke med flere svake lag med snø. Det er mye folk i fjellet.

Blant annet har turistene vendt tilbake. Men hvem som er involvert i skredulykker, varierer.

– Det er både nordmenn og turister. Guidede turfølger og folk som går selv, sier Pless.

– Det er bra at folk er ute, men vi oppfordrer folk om å ikke bevege seg i rasutsatte områder, legger han til.