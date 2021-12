Se direkte: Regjeringen legger frem strømpakken

Hvis gjennomsnittsprisen blir høy en måned, vil staten hjelpe deg med litt av regningen til og med mars.

11. des. 2021 10:56 Sist oppdatert nå nettopp

Regjeringen vil subsidiere deler av strømregningen dersom prisen går over 70 øre kWh i gjennomsnitt for måneden.

Da dekker staten halvparten av det overskytende. Hvis prisen blir kroner 1,50, dekker staten 40 øre og forbrukeren betaler kroner 1,10. Merverdiavgiften og gjeldende elavgift kommer på toppen av dette.

Ordningen vil ikke gjelde for forbruk over 5000 kWh pr. måned. Den gjelder heller ikke hytter.

Fakta Slik blir ordningen Dersom den gjennomsnittlige spotprisen for kraft en måned går over 70 øre pr. kilowattime, bistår staten med støtte til husholdningenes strømkostnad. Norges kraftsystem er delt inn i fem ulike prisområder. Det er spotprisen for kraft i det aktuelle prisområdet som husholdningen tilhører, som legges til grunn for beregning av eventuell støtte. Staten vil kompensere halvparten av prisen som overstiger 70 øre pr. kilowattime for et strømforbruk opp til 5000 kWh pr. måned. Beløpet som blir kompensert vil være uavhengig av hvilken type strømavtale den enkelte husholdning har. Vis mer

Nettselskapene skal forvalte ordningen slik at det trekkes fra første gang på januarregningen. Den gjelder til og med mars, altså den regningen folk får i april.

Skal gjelde i fire måneder

Mens strømmen var rekordbillig i fjor, er den blitt rekorddyr i høst. Flere prisrekorder har falt de siste ukene. Derfor har samtlige partier på Stortinget vært enige om at det må komme tiltak for å gi innbyggerne noenlunde forutsigbar strømregning.

Derfor har regjeringen kommet med sin strømpakke klokken 12 lørdag.

Husholdningene vil få støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Ordningen skal gjelde fra og med desember 2021 til og med mars 2022, og vil administreres gjennom nettselskapene.

Regjeringen vil legge frem ordningen i en proposisjon til Stortinget så raskt som mulig.

– En ekstraordinær situasjon som denne trenger ekstraordinære tiltak. Jeg er glad for at vi i dag kan presentere gode og målrettede tiltak for å hjelpe vanlige folk gjennom denne strømkrisen. Det er et kraftfullt svar på det vi vet mange opplever som en akutt og vanskelig situasjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Dette har de lovet hittil

Før Solberg-regjeringen gikk av, foreslo den en reduksjon i elavgiften med 1,5 øre pr. kWh. Det var rett før strømregningen føk i været. Derfor ville finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) senke avgiften med ytterligere 6,5 øre pr. kWh i vintermånedene. Nedgangen i avgiften vil tre i kraft fra 1. januar.

Nedgangen i avgiften kommer i tillegg til det Støre lovet lørdag.

Regjeringen har de siste dagene kommet med mindre tiltak før lørdagens milliardpakke. Regjeringen har tidligere foreslått at bostøttemottagere i områder med høyest strømpriser får en ekstraordinær utbetaling i november.

Regjeringen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) legger frem en ordning som kan hjelpe folk med strømprisen.

Det er også kommet forslag om at bostøtten skal økes med 1500 kroner hver måned fra desember til mars. I tillegg kommer 150 kroner pr. person som bor i boligen. Disse midlene kommer i tillegg til ekstrabevilgninger tidligere i høst.

Bostøtte er en statlig støtteordning der formålet er å hjelpe husstander med lav inntekt, men som har høye boutgifter i forhold til inntekten.

Det er også foreslått at sosialhjelpsmottagere som ikke får bostøtte, skal få en egen pott på 100 millioner kroner.

I tillegg skal studenter som kan dokumentere strømutgifter, få 3000 kroner i ekstra lån. Av dette skal 1200 kroner gjøres om til stipend.