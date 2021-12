Beregner opp mot 300.000 smittetilfeller hver dag. Støre varsler nye koronatiltak.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener smittespredningen gjør det nødvendig med mer kraftfulle tiltak. Helsemyndighetene mener det er stor risiko for en eksplosiv smitteutvikling de neste ukene, og FHI sier nye tiltak kan komme allerede mandag kveld.

Statsminister Jonas Gahr Støre forteller at det vil komme nye koronatiltak allerede denne uken.

13. des. 2021 12:11 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Nyheten kommer rett etter at Folkehelseinstituttet i en ny risikovurdering slo fast at de venter betydelig økt smittespredning på grunn av omikronvarianten.

«Omikronvarianten vil allerede i desember forårsake en bølge med mange syke, mange innleggelser, betydelig belastning på helsetjenesten og betydelig belastning på samfunnet, blant annet gjennom utbredt sykefravær», heter det i denne rapporten.

Strenge tiltak allerede

Regjeringen innførte i forrige uke strenge tiltak for å redusere koronasmitten, men det er altså nå klart at myndighetene mener at disse ikke er tilstrekkelige. Tiltakene som gjelder nå, er disse:

Maks ti personer bør samles i private hjem, men det kan være 20 personer på julaften eller nyttårsaften.

Inntil 50 kan være samlet i minnestunder etter begravelser og bisettelser.

Skjenkestopp fra midnatt i hele landet, og det er kun lov med bordservering.

Alle som er ute på serveringssteder må holde en meters avstand.

Nasjonalt påbud om å bruke munnbind der avstandskravet ikke kan holdes.

Det anbefales at alle som kan, skal jobbe hjemme.

Maksimalt 50 kan samles på offentlige arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser.

Manglende styrking av intensivkapasiteten gir problemer

– Omikron endrer spillereglene. I dag har vi ikke nok kunnskap om mutasjonen, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB.

Han er bekymret for høyt sykefravær og er klar på at kapasiteten i helsevesenet må beskyttes.

– Det krever at vi fortløpende justerer tiltakene våre. Og det er vi også nødt til å gjøre nå inn mot jul, sier Støre.

Mangel på intensivplasser har vært en mye omtalt utfordring under pandemien. Her behandles en koronapasient på Rikshospitalet i mars.

Det har de siste ukene kommet jevnlige advarsler om at sykehusene er under sterkt press på grunn av antallet innlagte koronapasienter. Antallet som er lagt inn er mandag 353, det høyeste så langt under pandemien.

109 av disse får intensivbehandling.

Det har ikke vært noen økning i sykehusenes intensivkapasitet siden koronaviruset ble kjent for rundt to år siden, og Norge har få intensivplasser sammenlignet med mange andre land i Europa.

Frykter 90.000 til 300.000 nye tilfeller hver dag

I en modellering av smittesituasjonen beregner FHI at det om tre uker kan bli opp mot 90.000 og 300.000 tilfeller pr. dag og 50 til 200 innleggelser pr. dag dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig.

Støre svarer ikke på hvilke justeringer de vil gjøre i tiltakene.

– Det kommer vi raskt tilbake til. Vi jobber med dette hver dag og får løpende oppdateringer, og FHI og Helsedirektoratet tetter kunnskapshull. Men det er nå særlig Folkehelseinstituttets analyser av spredningen og veksten i smittetakten som vi legger til grunn for tiltak, sier han.

Selv om omikronvarianten skulle gi mindre alvorlig sykdom hos den enkelte, vil den store spredningen likevel føre til betydelig flere innleggelser enn i dag, ifølge FHI.

De opplyser at mer avanserte modeller og mer data fra Norge og utlandet i løpet av de neste dagene vil gi bedre og mer detaljerte scenarioer for planlegging. For det er en del begrensninger når beregningene skal tolkes.

– Situasjonen er alvorlig. Smittespredningen er for høy. Og vi er nødt til å treffe tiltak for å begrense den utviklingen, sier Støre til NTB.

Han bekrefter at smitteverntiltakene vil bli justert allerede denne uken. Disse tiltakene vil gripe inn i hverdagen til folk, advarer han.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier til VG at nye tiltak kan komme allerede i kveld.

Statsministeren gjør det likevel klart at det blir mulig å feire jul.

Detaljer fra risikovurderingen viser smitteutviklingen både i de mest befolkede områdene og i Norge generelt.

Inneliggende pasienter på intensivavdelinger har økt dramatisk i Helse sørøst, de fire siste ukene, fra 32 til 79 pasienter.

Landets sykehus har normalt om lag 250 intensivsenger. Det betyr at i overkant av fire av ti intensivsenger nå er belagt med sars-cov-2-smittede pasienter.

Uvaksinerte som legges inn er i hovedsak middelaldrende (medianalder 53 år).

Bare 31 % har underliggende sykdom som gir dem moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av sars-cov-2-smitte.

Men FHI skriver i risikoanalysen at det er mange praktiske problemer nå:

Kommunene melder om mangel på hurtigtester, og det rammer muligheten til jevnlig testing i skolene og utdeling av tester til helsepersonell.

Smittesporing er svært utfordrende når det er så mange tilfeller.

To ulike regler ved smitte av delta og omikro er forvirrende og skaper forvirring for befolkningen og er i praksis snart ikke gjennomførbart.

Karantene for husstandsmedlemmer eller for alle nærkontakter vil ramme mange viktige personellgrupper som det nå er stort behov for, særlig helsepersonell.

Venter influensaepidemi

FHI advarer i tillegg om at det kan komme en influensaepidemi fra slutten av desember eller i januar. Imidlertid kan den bli dempet av tiltak mot koronaepidemien.

FHI mener at manglende handling mot pandemien nå kan gi store negative effekter for samfunnet. Og det gjelder ikke bare for helsetjenester i sykehus og kommuner.

Det påpekes igjen i risikovurderingen at vaksinasjon reduserer risikoen for alvorlig sykdomsforløp også med omikronvarianten, selv om beskyttelsen mot smitte er redusert.